L'Elgato Facecam Pro est la première webcam au monde à pouvoir enregistrer en 4K à 60 images par seconde. Elle vient d'être officialisée, mais on peut se demander qui en aura vraiment l'utilité.

On connaissait les webcams capables de filmer en 4K et celles capables d’enregistrer en 60 images par seconde. La nouvelle Elgato Facecam Pro ne choisit pas et sait faire les deux. Dans son communiqué d’officialisation envoyé aux rédactions, la marque mère Corsair évoque en effet « la première webcam 4K60 au monde ».

La firme a donc mis les petits plats dans les grands avec un capteur Sony Starvis de 1/1,8 pouce associé à un objectif 21 mm ouvrant à f/2,0. L’Elgato Facecam Pro met en avant son autofocus, mais aussi le fait que vous pouvez régler manuellement la distance de mise au point de 10 cm à l’infini. On nous promet aussi un angle de prise de vue à 90 degrés et de bonnes performances même lorsque les conditions lumineuses sont dégradées.

La marque se targue d’avoir intégré une puce maison « ultra puissante » capable d’encoder et de diffuser des contenus 4K à 60 fps tout en corrigeant l’exposition et le niveau de bruit en temps réel (entre autres opérations). À noter que, dans ce processus, la webcam s’appuie notamment sur son port USB-C USB 3.0 pour éviter la latence.

Pour vous donner le plein contrôle de la webcam Elgato Facecam Pro, Corsair met en avant le logiciel dédié Camera Hub. En outre, le nouveau produit est compatible avec le service Nvidia Broadcast. Les personnes utilisant des cartes graphiques GeForce RTX pourront donc s’appuyer sur des algorithmes méticuleusement soignés pour créer des effets d’arrière-plan en tout genre.

Qui a besoin d’une webcam 4K à 60 fps ?

Vous l’aurez compris, l’Elgato Facecam Pro se positionne explicitement sur un segment très haut de gamme et veut séduire les personnes qui en auront un usage professionnel ou quasi professionnel. On peut tout de même se demander à qui cette webcam s’adresse réellement.

Un bon nombre de streameuses et streameurs se dotent d’un vrai appareil photo (reflex ou hybride) quand leur production de vidéos s’intensifie. Il faut aussi rappeler que Twitch, la plateforme la plus populaire, est plafonné à une qualité de 1080p et que, dans bon nombre de diffusion en direct, le visage de la personne se filmant apparaît en petit dans un coin de l’image.

Dès lors, y a-t-il un réel besoin pour une webcam 4K60 ? Sur son site marchand, Elgato explique qu’une qualité « acceptable » pour les webcams ne lui paraissait pas suffisante. En outre, il est précisé que « même lorsque vous utilisez des applications qui ne prennent pas en charge l’entrée vidéo 4K60, le processeur applique un algorithme avancé qui transforme la vidéo brute 4K60 en vidéo 1080p60, ce qui vous permet de diffuser des vidéos Full HD de meilleure qualité que si vous utilisiez une webcam 1080p standard ».

Prix de la webcam Elgato Facecam Pro

La nouvelle webcam Elgato Facecam Pro est d’ores et déjà disponible en France au prix public de 349,99 euros.

