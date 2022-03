Cowboy va augmenter le prix de ses vélos électriques : quand et de combien ?

La marque belge Cowboy revoit à la hausse la grille tarifaire de ses vélos électriques, et ce à partir du 14 mars. Si vous êtes intéressés par l’un de ses modèles et souhaitez économiser quelques euros, l’heure presse.

Cowboy ajuste sa stratégie tarifaire face à un contexte industriel délicat pour le monde du vélo électrique. La firme belge a publié un post sponsorisé sur Facebook dans lequel est indiquée une hausse des prix. Frandroid a contacté la marque, qui a à la fois confirmé le montant de cette augmentation et sa date d’application.

C’est simple : tous les vélos électriques de son catalogue, à savoir les Cowboy 3, Cowboy 4 et Cowboy 4ST, vont prendre 200 euros sur la note finale. Ci-dessous, voici les évolutions à attendre à partir du 14 mars :

Cowboy 3 : de 2090 euros à 2290 euros ;

Cowboy 4 et Cowboy 4 ST : de 2590 à 2709 euros.

À ce prix, les garde-boue de série sont heureusement toujours de la partie. En revanche, la béquille et le porte-bagages sont encore aux abonnés absents : pour se les procurer — les deux sont indissociables à l’achat —, il faudra dépenser la somme supplémentaire de 99 euros.

Une crise industrielle profonde

Encore une fois, Cowboy pourrait au moins installer par défaut une béquille, un accessoire indispensable, quoi qu’on en dise. Et forcément, cette hausse de prix peut faire grincer des dents. D’autant plus que le fabricant ne s’étale pas trop quant aux raisons de ce choix, même si la conjoncture actuelle peut apporter un début de réponse.

Comme nous l’expliquait Tanguy Goretti, le cofondateur de la marque, en février 2022, une violente crise industrielle touche actuellement le marché des vélos et vélos électriques. Entre la pénurie des matières premières, les problèmes de production et de capacité des fournisseurs et une crise logistique profonde, les difficultés s’accumulent.

Ne pas se brûler les ailes

Sur le volet de la logistique, l’intéressé portait d’ailleurs du doigt « une augmentation des coûts et un ralentissement global des arrivages et livraisons », qui peut avoir des répercussions sur le prix final des produits. C’est d’ailleurs ce qui devrait arriver aux voitures électriques en 2022 face à la flambée du prix du nickel.

Certes, Cowboy est parvenu à lever 80 millions d’euros dans un tour de table à succès, mais qui lui servira avant tout à se développer outre-Atlantique, du côté des États-Unis. Attention tout de même à ne pas trop se brûler les ailes sur le marché européen, au risque de faire une belle offrande à la concurrence.

