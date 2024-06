Excellente nouvelle pour le prix de la plus puissante des Cupra Born électriques

Fraîchement présentée, la nouvelle Cupra Born VZ et son moteur de 326 ch annonce ses tarifs. En France, elle débutera à partir de 46 490 euros, juste de quoi être sous le seuil d’éligibilité au bonus écologique.

La Cupra Born VZ est la version la plus dynamique de la compacte ibérique. Nous avons d’ailleurs pu l’essayer récemment, et elle nous a effectivement convaincus sur de nombreux points, même si on ne peut pas la qualifier de vraiment sportive dans l’absolu avec un poids de deux tonnes sur la balance.

Pourtant, les performances sont plutôt bonnes, avec 326 ch et 550 Nm distribués par l’unique moteur électrique positionné sur l’essieu arrière, ce qui en fait une propulsion. La marque annonce 5,7 secondes pour l’exercice du 0 à 100 km/h (des petites GTI moins puissantes font tout aussi bien) et 200 km/h en vitesse de pointe (+40 km/h par rapport à une Born de 230 ch).

Dynamique et endurante

Et en termes d’autonomie, la Cupra Born VZ est capable de parcourir entre 508 et 599 km selon le cycle WLTP (cela dépend des options choisies). La batterie a, elle aussi, été améliorée et offre désormais une capacité nette de 79 kWh (+2 kWh).

L’accumulateur peut être chargé à domicile à l’aide d’une wallbox en courant alternatif 11 kW permettant de passer de 0 à 100 % en 8h30, ou sur une borne de recharge rapide en courant continu de 185 kW permettant de passer de 10 à 80 % en 26 minutes.

Et les prix dans tout ça ? Sans surprise, Cupra s’aligne, comme beaucoup d’autres, juste en dessous du seuil d’éligibilité au bonus écologique en France, comme c’était attendu. Ainsi, il faudra débourser 46 490 euros, auxquels on pourra retirer 4 000 euros de subvention. Cupra propose également une LOA à partir de 399 euros par mois pour ce modèle.

Quelles concurrentes à ce prix ?

Le rapport qualité/prix est plutôt convenable au vu des prestations avec le bonus, même si la Born VZ est quand même assez éloignée de la MG4 X-Power de 435 ch en termes de sportivité, d’autant plus que la compacte sino-britannique s’affiche à seulement 35 490 euros après la déduction d’une remise commerciale de 5 000 euros suite à la perte du bonus écologique chez MG.

La Cupra Born VZ arrivera en concession au troisième trimestre 2024 et est d’ores et déjà disponible à la commande. Chez Volkswagen, l’ID. 3 GTX pourrait être une belle alternative, avec certes quelques chevaux de moins (286 ch annoncés) et sans doute un tempérament moins sportif, mais arrivant à dépasser les 600 km d’autonomie en restant compatible avec le bonus écologique puisque l’auto est affichée à partir de 46 990 euros.