Sacoche ou sac à dos ? Ce bagage vélo Decathlon fait les deux pour plus de praticité

Decathlon renouvelle l’une de ses sacoches deux en une Btwin, laquelle est capable de se transformer en sac à dos. Cette nouvelle génération apporte quelques améliorations intéressantes dans sa besace.

Au pays des accessoires pour vélos musculaires et vélos électriques, Decathlon ne lésine pas sur les moyens. Toutes les semaines, de nouveaux produits intègrent le catalogue du groupe français : Frandroid s’attarde sur les principales nouveautés, à l’image de cette double sacoche deux en une capable de se transformer en sac à dos.

Affublé d’une annotation « Nouveauté », cet équipement a en fait droit à une nouvelle version améliorée. Au programme : un plus gros volume intérieur, des positions de crochet revues pour rendre l’ensemble plus compact, une housse anti-pluie plus couvrante et plus facile d’accès et enfin, l’ajout d’un fond plat pour améliorer la stabilité du sac une fois posé au sol.

27 litres au total

D’un poids d’1,3 kg, la sacoche a donc la particularité d’être un porte-bagages d’un côté, un sac à dos de l’autre. Pour ce faire, une manipulation en 3 gestes « simples et ultra rapides » est nécessaire, dixit Decathlon. Sans donner plus de précision sur le processus en question. En comparaison, les normes MIK et QL3 sont des systèmes de référence en termes de praticité. Il est généralement difficile de faire mieux qu’eux.

Niveau contenance, vous pourrez profiter de 27 litres au total : 10 litres au niveau du compartiment arrière avec un emplacement pour stocker votre PC qui côtoie une poche zippée et trois porte-stylos ; et aussi 17 litres dans le compartiment avant, équipé de deux poches intérieures et d’une fermeture dit par enroulement. Une poche zippée externe complète le tout.

Si la sacoche profite d’un traitement déperlant, elle n’en est pas pour autant imperméable. Même chanson pour la housse de protection, qui sert surtout à la protéger des salissures et autres éclaboussures. Decathlon a aussi pensé à intégrer un système de verrouillage capable de sécuriser le bagage contre les chutes accidentelles et le vol à l’arraché.

Au volet de la visibilité, et comme souvent sur les produits Decathlon, deux emplacements ont été ajoutés pour venir y clipser un éclairage, associés à des bandes réfléchissantes pour améliorer sa visibilité auprès des autres usagers, la nuit.

Quels sont les porte-bagages compatibles ?

Selon la firme tricolore, sa sacoche/sac à dos est compatible avec la majorité des porte-bagages du marché : tous ceux ayant un diamètre de tube entre 6 et 16 mm en l’occurrence. Un modèle de vélo ne rentre pas dans cette catégorie : l’Original 920 E.

Haut de 45 cm, large de 34 cm et profond de 23 cm, ce bagage Btwin est disponible au prix de 75 euros, en coloris Sépia et Vert foncé grisé, le tout avec une garantie de 2 ans.