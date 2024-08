Ce nouveau poncho vélo Decathlon veut faciliter vos sorties en famille

Parce que les parents se déplacent de plus en plus à vélo avec leur progéniture, Decathlon a aussi conçu des vêtements anti-pluie pour les enfants. En témoigne ce nouveau poncho ajustable vendu au prix de 40 euros.

L’explosion des vélos cargo électriques, et plus particulièrement des longtails, a vu une toute nouvelle catégorie de cyclistes apparaître sur les pistes cyclables : les enfants. Ces derniers ne sont pas cyclistes à proprement parler, mais des passagers arrière confortablement installés sur des sièges ou des banquettes associées à des barres de maintien.

Circuler à vélo en tout temps, c’est aussi bien s’équiper. Tant pour l’adulte que pour les plus jeunes. Decathlon fait partie des marques très actives en la matière, avec de nombreux vêtements anti-pluie que nous avons déjà testés. L’une des dernières nouveautés en date s’adresse justement aux enfants.

Améliorer votre visibilité et donc votre sécurité

Il s’agit d’un poncho dont le but principal est d’augmenter la visibilité de l’usager de jour comme de nuit, grâce une couleur fluo et des bandes réfléchissantes. Évidemment, il sert aussi à protéger votre bambin de la pluie, grâce à un traitement déperlant et une capacité à résister à une averse longue de 2 heures.

Attention : ce poncho ne protège ni les chaussures, ni les jambes. Un sur-pantalon adapté est dans ce cas nécessaire. En revanche, des bandes étanches ont été placées sous les coutures pour éviter toute pénétration d’eau. La capuche, elle, est munie d’élastique pour correctement l’ajuster et suivre les mouvements de la tête.

L’enseigne française précise que son vêtement ne convient pas lors de vents forts ou à une vitesse de plus de 20 km/h. En vélo électrique, votre allure peut rapidement atteindre les 25 km/h, seuil après lequel le moteur se coupe. Mais en se plaçant bien dans l’axe de l’adulte, l’enfant devrait être en partie protégée du vent – et ne devrait donc pas ressentir la vitesse réelle du vélo.

Deux tailles pour deux tranches d’âge

Côté praticité, le poncho accueille une grande poche centrale et une poche intérieure zippée, pour y caler quelques effets personnels. Les manches sont également ajustables, alors que l’ensemble du poncho peut se ranger dans une poche dédiée (21 x 24 x 5,5 cm) pour optimiser son rangement.

Deux tailles sont proposées : pour les 7 à 9 ans (123 – 140 cm), pour les 10 à 12 ans (141 – 155 cm), le tout à 40 euros.