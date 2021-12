Bureau entièrement sans fil, webcam déplaçable… comment Dell veut révolutionner le travail de demain

Dell a présenté trois nouveaux concepts : Flow, Pari et Stanza, avec pour but de changer notre façon de travailler et faciliter nos usages.

Le pinacle de la tech, c’est quand elle disparait. Quand son utilisation devient naturelle et sans friction, que l’on n’y pense plus. Quand c’est là et que ça marche sans action de notre part. Dell imagine donc le futur de demain entièrement sans fil.

Concept Flow : le bureau sans fil

Concept Flow est une solution envisagée pour faire disparaitre les câbles de nos vies. Un bureau capable de recharger par induction tout ce qui se trouve dessus (souris, clavier, smartphone écouteurs, mais aussi et surtout l’ordinateur portable), ainsi qu’une connexion Wi-Fi 6E pour unifier le tout simplement. En arrivant à une station comprenant un combo écran/clavier/souris, il vous suffirait alors de poser votre PC pour prendre facilement le contrôle de l’ensemble sans le moindre fil. Des capteurs de proximité s’occupent quant à eux de déconnecter tout cela lorsque vous vous éloignez.

Il devient alors simple de passer d’un poste à un autre et de travailler vraiment de manière flexible. Dell affirme que cette vision des choses est « plus qu’une idée » et qu’elle est actuellement peaufinée à l’aide de ses partenaires. Bien sûr, n’attendez pas ce genre d’installation dès l’année prochaine, cela risque de prendre un peu de temps…

Concept Pari : la webcam réinventée

Depuis l’essor du télétravail en 2020, la webcam est devenu un élément essentiel de nos installations. Et pourtant, celles-ci n’ont que peu évolué au cours de la dernière décennie. Il s’agit toujours d’une petite caméra qui s’installe sur un écran, avec plus ou moins de micros, plus ou moins de pixels et plus ou moins de lumière. Avec Pari, Dell souhaite révolutionner le secteur.

Concept Pari, c’est une webcam sans fil qu’il est possible de positionner où on le souhaite… jusqu’à la fixer à l’écran. Finis ces plans gênants où votre interlocuteur regarde une petite case dans un coin de son écran, il pourrait ainsi correctement fixer sa webcam au milieu de son écran pour donner l’impression qu’il vous regarde vraiment. Il suffit ensuite de la repositionner sur son socle posté au-dessus du moniteur pour la recharger.

Bien sûr, cela ne fonctionne pas avec tous les écrans — pour le moment tout du moins –, ce qui implique donc un renouvellement assez conséquent pour une simple webcam.

Concept Stanza : la prise de note simplifiée

Le dernier concept de Dell est certainement le moins intéressant, puisqu’il ajoute un élément au lieu d’en retirer. Il s’agit d’une tablette sans port servant d’écran déporté et portable à votre ordinateur. Conçu avec un stylet, elle permet notamment de prendre des notes rapidement, y compris vocalement grâce au micro intégré au stylet. Difficile cependant de ne pas voir là un concurrent un peu superflu au smartphone que l’on a toujours sur soi…

Reste à savoir maintenant si ces concepts verront le jour ou s’il ne s’agit que de visions un peu trop enthousiastes. Un premier indice sera peut-être donné lors du CES 2022 si le n° 3 mondial du PC portable y présente ses idées au public.

