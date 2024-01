Ce clavier et cette souris n’ont pas juste une belle gueule

Dell Alienware dévoile ses premiers accessoires pour les pros : un clavier et une souris sans fil pensés pour des performances optimales.

En ce qui concerne le combo clavier/souris, on trouve plusieurs écoles. Les esthètes qui misent tout sur le design, les pragmatiques qui ne jurent que par les touches macro supplémentaires ou encore les « pro gamers » qui veulent une précision et une rapidité à toute épreuve pour gagner ce quart de milliseconde qui fera la différence entre un headshot de précision planté en 360 no-scope et un écran de chargement sombre affichant « Vous êtes mort » en lettres de sang.

À ce titre, Alienware lance sa première ligne d’accessoires pensés pour cette dernière catégorie de personnes. Cela se constate jusque dans les noms de ces produits : Alienware Pro Wireless Mouse et Alienware Pro Wireless Keyboard.

Un clavier pour les pros

Commençons par le clavier. Pas de fioritures ici, il s’agit d’un format TKL 75 % custom sans touche ajoutée. Le seul ornement que se permet Alienware, c’est un rétro-éclairage RGB, il faut bien rappeler qu’il s’agit d’un périphérique gaming.

Pour aller plus loin

Notre sélection complète des meilleurs claviers gamer mécaniques en 2024

Derrière ce design minimaliste réussi se cache une mécanique aux petits oignons. Les switchs mécaniques linéaires transparents et prélubrifiés requièrent une force d’activation très précise de 40 grammes pour rapidement enregistrer l’action, les tiges sont en polyoxyméthylène et deux couches de silicone viennent amortir l’écho. De quoi créer une frappe efficace et plaisante à écouter.

Vous n’aimez pas ces commutateurs personnalisés et préférez faire confiance à vos Cherry chéris ? Qu’à cela ne tienne, Alienware a pensé à tout et a équipé son clavier pour qu’il puisse accueillir la majorité des switchs 3-pin ou 5-pin du marché. L’outil d’extraction est même fourni avec le clavier !

L’Alienware Pro Wireless Keyboard est peut être connecté en USB-C, en Bluetooth 5.1 (jusqu’à 3 appareils simultanément avec un bouton pour en changer rapidement), ou avec un dongle 2,4 GHz plus efficace. Alienware promet un polling rate de 1000 Hz avec cette dernière connectivité ou en filaire.

Côté autonomie, comptez 72 heures en 2,4 GHz avec le RGB réglé à 50 % ou jusqu’à 798 heures sans rétroéclairage.

Une souris pour les pros

La souris maintenant. Alienware promet un design pouvant convenir à tous les types de prises en main (palm, claw ou fingertip) et toutes les tailles de mimines, le tout pour un poids inférieur à 60 grammes, bon équilibre entre la mobilité et la stabilité. Bien que symétrique dans son format, elle n’est pas tout ambidextre pour autant puisque ses boutons supplémentaires se trouvent uniquement sur la tranche gauche.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures souris gamer en 2024 ?

Pour ce qui est des performances, le capteur de cette Pro Wireless Mouse affiche une vitesse de suivi de 650 IPS, une accélération à 50G et jusqu’à 26 000 DPI. Comme les dernières souris pensées pour les Pro, son polling rate (la fréquence de la communication entre la souris et l’ordinateur) monte jusqu’à 4000 Hz sans fil (pour un temps de réponse de 0,25 ms) et le double (8000 Hz pour 0,125 ms) en filaire. À titre de comparaison, les souris traditionnelles tournent plutôt autour de 1000 Hz.

Afin d’arriver premier aux championnats du monde de Cookie Clicker, vous pourrez en outre compter sur le rebond rapide des boutons grâce à une force magnétique repoussant rapidement votre doigt une fois le clic enregistré, évitant ainsi que le bouton « colle » à la souris.

Concernant l’autonomie, comptez 32 heures à un polling rate de 4000 Hz et 120 heures à 1000 Hz si votre truc est plutôt la navigation web.

Prix et date de sortie pour ce combo pro Alienware

Pro Wireless Keyboard et Pro Wireless Mouse seront disponibles dès le 11 janvier aux États-Unis au prix respectif de 200 dollars et 150 dollars. Nous ne connaissons pas les informations de disponibilité pour la France à l’heure actuelle.