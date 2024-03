Dell supprimerait 323 postes en France pour mettre cap sur l’IA

Dell aurait finalisé une rupture conventionnelle collective touchant 323 salariés, soit 17% de l'effectif en France. L'idée de l'entreprise serait d'assurer une partie des missions de ces employés par de l'intelligence artificielle.

Depuis plusieurs mois, c’est l’hémorragie dans la tech : grandes et petites entreprises numériques licencient un peu partout dans le monde (et surtout aux États-Unis) par dizaines de milliers de salariés. Des plans de réduction du nombre de salariés, il y en a aussi en France et il y en aurait un chez Dell, dit avoir appris L’Informé.

323 postes seraient supprimés : 17% des effectifs français de Dell

La marque informatique aurait finalisé une rupture conventionnelle collective pour 323 postes au maximum. Comme un porte-parole l’a confirmé au média, il concerne les deux sites de Dell en France : celui de Montpellier et celui de Bezons dans le Val-d’Oise. Il précise que cela concerne uniquement des départs volontaires et pas de départs contraints.

La direction justifierait cela par un contexte économique défavorable : son chiffre d’affaires est en berne depuis cinq trimestres, ce qui vient impacter sa marge. Cela reflète en fait le marché du PC, dont les ventes ont baissé l’année dernière. Et la part de marché du constructeur est elle-même en baisse. En février de l’année dernière justement, Dell avait annoncé la réduction de 5% de ses effectifs mondiaux, ce qui représentait 6 650 postes.

Dans l’accord signé avec les syndicats qu’a pu consulter L’Informé, ces suppressions de postes seraient si importantes que l’entreprise va devoir faire attention « à ce que la réduction des effectifs n’entraîne pas une augmentation de la charge de travail pour les salariés ». Dans le cadre de cette rupture, les salariés qui souhaitent volontairement partir toucheraient 1,7 mois (jusqu’à 1,9 mois pour les employés de plus de 50 ans) de salaire pour chaque année d’ancienneté (avec un plafond à 13 ans, puis 1,2 ou 1,4 au-delà ).

Vers davantage d’intelligence artificielle pour rationaliser les coûts

Le média ajoute que l’entreprise chercherait « à concentrer ses équipes sur la vente, le conseil et les partenariats ». Pour cela, Dell voudrait automatiser certaines tâches en recourant à des outils d’intelligence artificielle. Ce serait le cas pour les missions de marketing ou de ressources humaines (qui verraient une centaine de postes supprimés), et ce, à court terme.

Le document de la rupture conventionnelle collective l’argumente en indiquant que cela permettra « de se concentrer sur les tâches les plus créatrices de valeur ».