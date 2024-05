Fuite chez Dell : voici les futurs processeurs et cartes graphiques Intel, Nvidia et Qualcomm

Les fuites de données dans le monde de la technologie sont monnaie courante, et cette fois-ci, c'est Dell qui en fait les frais. Des documents de feuille de route ont été rendus accessibles, on peut y découvrir les futurs processeurs et puces graphiques qui équiperont les ordinateurs portables de la marque.

Dell a accidentellement mis en ligne des documents confidentiels qui dévoilent sa feuille de route pour les années à venir. On y découvre notamment les futurs processeurs et puces graphiques qui équiperont les ordinateurs portables de la marque.

Dans les documents de feuille de route de Dell, on peut voir que la marque prévoit d’utiliser les futurs processeurs Intel pour ses ordinateurs portables XPS. Plus précisément, il est question d’Intel Lunar Lake pour la période août à septembre 2024, de Arrow Lake-H pour le premier trimestre 2025 et de Panther Lake-H pour le premier trimestre 2026.

Cela semble confirmer les rumeurs selon lesquelles Intel souhaite lancer de nouveaux processeurs pour ordinateurs portables chaque année à l’avenir. Toutefois, il convient de rappeler que ces informations ne sont pas officiellement confirmées et que les plans peuvent changer à tout moment.

Les futures puces graphiques Nvidia selon Dell

Les documents de feuille de route de Dell ne concernent pas seulement les processeurs, mais aussi les puces et cartes graphiques. Ainsi, on peut y voir que la marque prévoit d’utiliser les futures puces graphiques Nvidia pour ses ordinateurs portables XPS 14 et XPS 16.

Plus précisément, il est question de Nvidia NV-X6 pour le XPS 16, avec un TDP allant jusqu’à 80 watts, et de Nvidia NV-X2 pour le XPS 14, avec un TDP de 45 watts. Selon les rumeurs, il pourrait s’agir de la génération Nvidia Geforce RTX 50 (Blackwell), attendue pour la fin de l’année 2024.

Là encore, ces informations sont à prendre avec des pincettes, car elles ne sont pas officiellement confirmées.

Les documents de Dell révèlent également que le XPS 13 sera proposé à l’avenir avec des processeurs ARM, ce que l’on savait, ils devraient offrir une bonne plus importante autonomie par rapport à Intel Meteor Lake-H. La deuxième génération du Snapdragon-X de Qualcomm devrait suivre en 2025, tandis que la troisième génération est prévue pour 2027.

Enfin, les documents de Dell mentionnent le XPS 16 Performante, qui devrait être disponible en 2027 avec des processeurs d’AMD, Intel ou Qualcomm. Cependant, la date de sortie pourrait être repoussée à 2028 en fonction des progrès réalisés par les fabricants de semi-conducteurs Intel Foundry et TSMC.