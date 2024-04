Dreame X30 et X40 Ultra : 3 nouveaux aspirateurs robots encore plus autonomes

Dreame vient d'annoncer trois nouveaux aspirateurs robots porte-étendards entièrement autonomes. Leur spécificité réside dans l'automatisation poussée de l'entretien de la station, les rendant encore plus autonomes que possible. Ils concentrent les dernières innovations de la marque en termes d'entretien des sols, pour des résultats optimaux.

Après l’annonce du L10s Pro Ultra Heat, le robot aspirateur laveur à l’excellent rapport qualité-prix de la marque, Dreame annonce une nouvelle gamme de robots d’entretien des sols. Ces produits concentrent les dernières innovations de la marque et visent à automatiser le plus possible le lavage des sols, tout en réduisant au minimum les tâches manuelles, notamment l’entretien du robot et de la station.

Dreame X30 Ultra

Le premier aspirateur du trio est le X30 Ultra. Ce dernier propose une puissance d’aspiration de 8 300 Pa, adaptée aussi bien aux sols durs qu’aux tapis. Il est équipé d’un rouleau-brosse relevable en caoutchouc, avec la possibilité d’opter en option pour un rouleau-brosse tri-cut, conçu pour couper les poils d’animaux et cheveux, afin qu’ils ne s’emmêlent pas autour du rouleau brosse.

Pour le lavage des sols, il utilise deux patins rotatifs, dont un MopExtend, capable de s’étendre automatiquement pour nettoyer le long des plinthes. Ceux-ci se relèvent jusqu’à 2 cm et peuvent également être détachés automatiquement et laissés dans la station, ce qui est utile pour aspirer des tapis épais sans les mouiller. Les serpillières sont lavées à l’eau chaude à 60 ºC et séchées à l’air chaud, minimisant les mauvaises odeurs et les bactéries. De plus, la base dispose d’un réservoir de détergent, qui peut être rempli de solution de nettoyage afin que la station ajoute automatiquement cette solution à l’eau lors du lavage.

Pour ce qui est de la navigation, le X30 Ultra se base sur un LiDAR intégré, ainsi qu’une caméra IA RVB et un éclairage structuré 3D pour la détection d’obstacle. Ces capteurs permettent par ailleurs au robot d’identifier la saleté et d’adapter la stratégie de nettoyage grâce à la fonction Clean Genius et d’effectuer un second passage si nécessaire.

Enfin, la base est équipée de deux réservoirs d’eau, un bac d’eau propre de 4,5 litres, ainsi qu’un second de 4 litres pour collecter l’eau sale. Il est également possible d’acquérir un kit de raccordement à l’eau, évitant ainsi d’avoir à remplir et vider les réservoirs d’eau. La planche de nettoyage des serpillières est quant à elle équipée de racloirs, évitant que la saleté ne s’accumule dans la station, simplifiant de plus son entretien.

Le Dreame X30 Ultra sera disponible d’ici à l’été, pour un prix de 1 400 euros.

Dreame X40 Ultra Complete

En plus du X30 Ultra, Dreame lance une version encore plus aboutie, le X40. Celui-ci reprend l’esthétique et la plupart des caractéristiques de ce dernier, avec quelques améliorations. La plus notable est l’ajout d’une brosse latérale motorisée, semblable à celle du Roborock S8 MaxV Ultra, capable de mieux nettoyer les coins et les angles, en s’étendant automatiquement pour mieux les atteindre, mais aussi de faciliter le nettoyage des tapis, en se relevant automatiquement si besoin.

Les améliorations concernent également la puissance d’aspiration, portée à 12 000 Pa, ce qui sera particulièrement efficace pour nettoyer les tapis épais en profondeur. Le nettoyage des serpillières est en outre plus performant, avec un lavage à 70 ºC et un séchage à l’air chaud. Par ailleurs, les capteurs du robot sont aussi plus performants, avec une détection de la saleté à spectre multiple, grâce à la technologie OmniDirt, permettant le nettoyage, en passant plus lentement sur les zones les plus sales.

Le X40 Ultra sera vendu en France avec des accessoires supplémentaires, d’où l’appellation Complete. Le kit comprendra en supplément : un rouleau-brosse, deux brosses latérales, six paires de serpillières, trois filtres, trois sacs à poussières, ainsi qu’un flacon de solution de nettoyage, en plus de ceux déjà installés sur le robot.

Le Dreame X40 Ultra Complete sera disponible dès le 9 avril pour un prix de 1 500 euros sur Amazon. Il sera également vendu chez Fnac, Darty et Boulanger prochainement.

Dreame X40 Master

En plus du X40 Ultra, Dreame a annoncé la version Master. Celle-ci diffère de la version Ultra par sa base particulièrement compacte, qui se passe des bacs à eau. Elle se raccorde directement à l’arrivée et à la sortie d’eau, pour un remplissage et une vidange entièrement automatisés, sans besoin d’intervention humaine. En plus de son encombrement réduit, la base dispose d’un tiroir dans lequel se trouvent le sac à poussière, le filtre, ainsi qu’un réservoir de solution de nettoyage.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le prix et la disponibilité de cette version restent à confirmer. Toutefois, malgré son encombrement réduit, cette configuration nécessite une arrivée et une évacuation d’eau à proximité, ce qui peut limiter les options d’installation.