Le nouveau Facebook arrive en septembre et vous n’aurez pas le choix

Facebook commence à préparer ses utilisateurs au changement. Un message s’affiche depuis quelques jours au lancement du site pour indiquer que le nouveau design sera effectif en septembre.

Depuis quelques heures, un message s’affiche en plein milieu de l’écran chez les utilisateurs de Facebook. Leur réseau social a également changé d’aspect en arrière-plan. Malheur ! Le nouveau Facebook est arrivé et vous ne pouvez plus reculer.

Pas d’inquiétude, ce n’est qu’un message préventif pour indiquer que le nouveau design sera effectif en septembre. Vous pouvez encore conserver vos repères actuels. Mais d’ici quelques jours, vous n’aurez plus le choix.

Enfin le mode sombre arrive

Le nouveau design simplifié pour la version web a été officialisé en mai dernier, mais était déjà accessible en bêta pour certains utilisateurs depuis janvier. Il propose notamment un mode sombre enfin disponible (comme vous pouvez déjà le choisir sur Frandroid !), mais aussi une répartition des fonctionnalités plus claires. A droite, vos contacts et les options de fonctionnement sous forme d’icônes (Compte, Messenger, notifications, création d’un post, d’une story, d’un événement, d’une page…). A gauche, les raccourcis vers vos pages et groupes préférés, les demandes d’amis, les différentes activités et toutes les rubriques liées à votre compte.

Au centre, le flux occupe toujours la majorité de l’espace. Il met les photos et vidéos plus en avant parmi les publications. On trouve un accès direct vers les Salons, l’une des dernières nouveautés de Facebook, les Stories, mais aussi cinq gros onglets en haut vers les nouvelles priorités du réseau : l’accueil, Facebook Watch pour la vidéo, Marketplace, les groupes, le gaming.

Facebook vous demande votre avis

L’ergonomie générale est beaucoup plus fluide et arrondie. Les polices sont également plus imposantes. On se rapproche d’un design qui n’est pas sans rappeler les applis mobiles.

Mais tout cela ne sera réalité pour tous que le mois prochain. Vous pouvez toujours revenir à la version actuelle du site. Facebook vous demandera juste d’expliquer éventuellement les raisons de ce non-changement et les choses qui vous manquent encore pour faire le grand saut. Il n’y a évidemment aucune obligation à laisser un commentaire sur son choix. Mais cela laisse encore le droit d’espérer bousculer le design s’il ne vous satisfait pas totalement.