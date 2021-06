Facebook Messenger ajoute de la couleur dans vos discussions grâce à de nouveaux thèmes

Facebook a ajouté de nouveaux thèmes sur son service de messagerie, Messenger. De nouvelles fonctionnalités sont également disponibles, notamment pour réagir rapidement à des photos ou vidéos.

Fin 2020, Facebook officialisait la fusion partielle entre les fonctionnalités de chat d’Instagram et son service de messagerie instantanée, Facebook Messenger. La firme en profitait pour dévoiler quelques « chat themes », des thèmes colorés pour chacune de vos discussions afin de les personnaliser.

Ce jeudi, Facebook a décidé d’aller encore plus loin en n’ajoutant rien de moins que quatre nouveaux thèmes de discussion : Olivia Rodrigo, Worold Oceans Day, Pride et F9. Ces thèmes permettent par exemple de profiter de discussions aux couleurs de la chanteuse américaine, de la journée mondiale des océans, du mois des fiertés ou de la licence Fast & Furious. Ils s’ajoutent aux nombreux thèmes déjà proposés par le service, ainsi qu’aux couleurs et dégradés proposés sur l’application.

Pour rappel, pour changer le thème d’une discussion sur Facebook Messenger, il vous suffit de rentrer dans les informations de la conversation, puis de sélectionner l’option « thème ». Par défaut, les discussions prennent en effet les couleurs classiques de Facebook avec un fond blanc, vos messages en bleu et les messages de vos interlocuteurs en gris.Comme sur WhatsApp, les thèmes permettent par exemple de profiter d’un fond d’écran.

De nouvelles manières de réagir aux photos et vidéos

Outre ces nouveaux thèmes, Facebook a ajouté quelques fonctionnalités à Messenger. C’est le cas d’une barre de réponse rapide qui va permettre d’envoyer un message en réponse à une photo ou à une vidéo alors qu’on est en train de la prévisualiser. « Tapez simplement sur la photo ou la vidéo et envoyez une réponse grâce à la barre de réponse rapide en bas de l’écran », invite Facebook.

Enfin, Messenger a également étendu aux États-Unis sa fonction de paiement entre proches. Désormais, les utilisateurs de Facebook Pay pourront mettre en place un QR Code accessible même lorsqu’ils sont hors ligne pour recevoir de l’argent. Un bon moyen de rembourser ses amis pendant une semaine de vacances entre proches. Parce qu’après tout… les bons comptes font les bons amis.

Ces nouveautés de Facebook Messenger seront peu à peu déployées. Si les nouveaux thèmes sont déjà proposés, les réponses rapides ne semblent pas encore disponibles. Enfin, la fonction de QR Code liée à Facebook Pay ne concerne que les utilisateurs américains du service.