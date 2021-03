Presque aussi bien qu’Apple, le Fairphone 2 reçoit une mise à jour Android après 5 ans d’existence

Fairphone vient de démarrer le déploiement d'Android 9 sur son Fairphone 2. Un smartphone âgé de cinq ans, c'est un record sur le marché Android.

Alors, oui je sais, vous allez me dire… une mise à jour Android 9 sur un Fairphone 2 en 2021, l’année où on est en train de découvrir Android 12, c’est loin d’être un exploit. L’exploit n’est peut-être pas là où vous regardez. En effet, Apple a déployé iOS 14 en 2020 sur l’iPhone 6s qui date de 2015. Sur le marché d’Android, c’est un exploit de déployer une nouvelle version d’Android sur un appareil fête ses 5 ans d’existence. C’est très rare et c’est bien là le problème.

La plupart des fabricants de smartphones garantissent désormais trois mises à jour majeures sur leurs appareils. Néanmoins, c’est encore loin de ce qu’Apple propose à ses utilisateurs.

Bien que les utilisateurs du Fairphone 2 ne puissent pas profiter d’Android 11, le plus important est qu’ils utilisent une version d’Android toujours prise en charge par Google. Cela signifie que les applications fonctionnent et que le smartphone reçoit toujours ses mises à jour de sécurité.

Today we’re celebrating a milestone. The #Fairphone 2 gets a major software upgrade 5 years after launch. We started Fairphone with a mission to encourage smartphone longevity by disrupting the electronics industry and this signifies that commitment. 🙌 https://t.co/jdpOxZKEHQ pic.twitter.com/bQGbj54CEi

— Fairphone (@Fairphone) March 25, 2021