Fiat pourrait bientôt baisser le prix de la 500 électrique en France : pourquoi on y croit

En Grande-Bretagne, Fiat a baissé le prix de sa voiture électrique, la Fiat 500e. La bonne nouvelle, c'est que cette baisse de prix pourrait également intervenir en France. Mais faudra-t-il attendre longtemps ? On a déjà une petite idée.

La Fiat 500e électrique n’a pas une vie facile depuis quelques mois, à cause de la concurrence qui multiplie les voitures électriques abordables. D’autant plus que le prix de la petite citadine italienne a bien augmenté en parallèle. Elle reste toutefois assez haute dans les classements, puisqu’en juin, elle s’est vendue à 1 240 exemplaires en France. Mais ça ne suffit pas pour Stellantis, la maison mère, qui n’arrive pas à faire tourner les lignes de production à plein régime à cause de la demande trop faible.

On sait que Fiat prépare une version hybride de la 500, pour justement augmenter la cadence de son usine de Mirafiori. On sait aussi que l’entreprise italienne prépare une « une plateforme restructurée intègrera une technologie de batterie nouvelle génération permettant de concevoir un modèle plus abordable pour nos clients » comme annoncé en avril 2024.

3 800 euros de baisse pour la Fiat 500e

D’un point de vue commercial, Stellantis semble devenir plus agressif, comme le prouve le prix de la Fiat 500e électrique qui dégringole en Grande-Bretagne comme le relaye le média Electrive. La baisse est plutôt généreuse, de l’ordre de 3 200 livres (environ 3 800 euros). D’autant plus qu’outre-Manche, Fiat offre également 3 000 livres (environ 3 500 euros) de réduction pour compenser la fin du bonus écologique dans le pays. Au final, la Fiat 500e devient alors aussi abordable que la nouvelle Citroën ë-C3, qui n’a pas le droit à ces réductions de la part de Stellantis.

La grande question que l’on se pose, c’est de savoir si cette baisse de prix de la Fiat 500e électrique en Grande-Bretagne est la conséquence de la nouvelle plateforme, ou tout simplement une politique tarifaire agressive pour reprendre des parts de marché. L’autre question, c’est de savoir si cette baisse de prix pourrait traverser la Manche et se retrouver en France.

Car dans l’Hexagone, il faut quand même compter à partir de 30 400 euros (hors bonus écologique) pour se procurer la Fiat 500e. Heureusement pour elle, le leasing social du début d’année a permis d’ouvrir un peu plus les vannes des commandes. Mais ces dernières devraient se tasser, sauf si Fiat procède à un ajustement tarifaire.

À titre de comparaison, la Fiat 500e est vendue environ 25 000 euros en Grande-Bretagne avec toutes les réductions proposées par le constructeur.

À quand une baisse de prix en France ?

On peut donc s’attendre à une baisse de prix en France, si Stellantis veut booster la demande sur notre marché. Concernant la nouvelle batterie LFP plus abordable, on imagine qu’elle n’a pas encore été intégrée à la citadine, et qu’il faudra attendre quelques mois avant de voir rouler cette nouvelle version sur les routes.

Au final, pour la France, la baisse de prix de la Fiat 500 interviendra tôt ou tard. Soit dans quelques jours ou semaines, pour des raisons commerciales. Soit dans quelques mois, pour des raisons techniques, avec l’intégration de la nouvelle plateforme.