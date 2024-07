Renault frappe fort sur la voiture électrique avec sa R5 pendant que la Mégane dépasse la Tesla Model Y

Renault a récemment revu la gamme et les prix de la Mégane E-Tech électrique. Et ça se voit dans les chiffres, puisqu'en juin, il s'est vendu plus de Renault Mégane E-Tech que de Tesla Model Y. Et au cumul, depuis janvier, la Tesla Model Y prend une claque face à la Peugeot e-208. Surprise : la Renault 5 E-Tech signe son arrivée dans le classement.

L’organisme AAA Data a publié les chiffres de ventes des voitures électriques pour le mois de juin 2024 en France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une période faste pour la Renault Mégane E-Tech électrique, et ça fait plaisir à voir. En effet, la voiture électrique française avait un peu de mal ses derniers temps, mais depuis la baisse des prix et le lancement du leasing social, il semblerait que les choses soient en train de changer.

À tel point que la Mégane a réussi l’exploit de se placer sur la première marche du podium, devant le combo Tesla Model Y et Tesla Model 3. On retrouve ensuite la Renault Twingo, la Peugeot e-208 et la Fiat 500 qui étaient également toutes les trois éligibles au leasing social. La MG4 est toujours de la partie, à la 7ème place. Puis les Volkswagen ID.3, Citroën ë-C4 et Renault Scénic E-Tech referment la marche.

Au cumul, sur l’année, c’est un peu une autre partition qui est jouée. En première place, on retrouve la Peugeot e-208 qui écrase toutes ses concurrentes, avec 17 341 exemplaires livrés, contre seulement 11 517 unités pour la Tesla Model Y. Il sera a priori impossible pour Tesla de battre son record de 2023, où la Tesla Model Y avait été la voiture électrique la plus vendue en France, en Europe et dans le monde.

La Renault Mégane en duel avec la Tesla Model Y

Pire, en troisième place, on trouve la Renault Mégane E-Tech, à seulement 161 exemplaires de différences avec la Tesla Model Y. Cette dernière pourrait donc laisser sa place sur le podium à la voiture au losange, si Renault parvient à conserver une bonne dynamique tout au long de l’année 2024 avec sa berline compacte.

Le reste du classement, au cumul de janvier à juin, ressemble à celui du mois en cours, mais on note l’apparition de la BMW iX1. Quant à la Dacia Spring, elle dégringole à la 15ème place depuis qu’elle n’a plus le droit au bonus écologique. La Tesla Model 3, qui est dans la même situation, s’en sort assez bien, avec une 6ème place.

On note en juin l’immatriculation de sept Fisker Ocean en France. Bon courage à ces propriétaires qui doivent faire face à la faillite de l’entreprise américaine. Et surtout, juin signe l’arrivée des Renault 5 E-Tech électrique, puisque 30 exemplaires ont été immatriculés. Il ne s’agit pas de ventes à proprement parler, mais sûrement de véhicule d’essais pour les concessionnaires ou la presse. Les premières livraisons client sont attendues d’ici la fin de l’année.

Malheureusement, la vente de voitures électriques baisse en France (- 10 % sur le mois), avec une part de marché de 16 %. On est revenu à des niveaux de 2023.

Pour le marché de l’occasion, AAA Data nous donne des chiffres : la Renault Zoé se place première du podium, avec 11 431 unités vendues, contre 6 162 pour la Peugeot e-208 et 4 571 pour la Fiat 500.

Top 20 des voitures électriques vendues en France en juin 2024

1 RENAULT - MEGANE-E 3 257 2 TESLA - MODEL Y 2 155 3 TESLA - MODEL 3 1 821 4 RENAULT - TWINGO 1 648 5 PEUGEOT - 208 1 417 6 FIAT - 500 1 240 7 M.G. - MG4 1 179 8 VOLKSWAGEN - ID.3 1 112 9 CITROEN - E-C4 1 006 10 RENAULT - SCENIC 928 11 OPEL - CORSA 763 12 JEEP - AVENGER 761 13 PEUGEOT - 2008 740 14 B.M.W. - IX1 687 15 MINI - MINI 681 16 OPEL - MOKKA 614 17 VOLKSWAGEN - ID.4 613 18 CUPRA - BORN 601 19 SKODA - ENYAQ 575 20 PEUGEOT - 3008 479

Top 20 des voitures électriques vendues en France de janvier à juin 2024

1 PEUGEOT - 208 17 341 2 TESLA - MODEL Y 11 517 3 RENAULT - MEGANE-E 11 356 4 FIAT - 500 10 221 5 RENAULT - TWINGO 9 110 6 TESLA - MODEL 3 7 911 7 PEUGEOT - 2008 6 903 8 M.G. - MG4 5 491 9 B.M.W. - IX1 4 870 10 CITROEN - E-C4 4 338 11 OPEL - CORSA 4 330 12 VOLKSWAGEN - ID.3 3 730 13 VOLVO - EX30 3 506 14 FIAT - 600 2 937 15 DACIA - SPRING 2 928 16 SKODA - ENYAQ 2 897 17 HYUNDAI - KONA 2 855 18 JEEP - AVENGER 2 821 19 OPEL - MOKKA 2 227 20 CUPRA - BORN 2 137