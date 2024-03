Pourquoi cette voiture électrique intègre une fonction activable uniquement 500 fois sur toute sa durée de vie

Fisker a prévu une fonction dans son SUV électrique Ocean qui permet de débloquer toute la puissance de la voiture lors des accélérations. Oui, mais attention, seulement pour un nombre limité de fois sur toute la durée de vie de la voiture !

Vous l’avez peut-être lu il y a quelques jours sur Survoltés, les choses ne vont pas très bien chez Fisker. Une fois de plus, pourrait-on dire. Car sans refaire l’histoire de la marque, ce n’est pas la première fois que le constructeur fait face à la faillite. En espérant que cette fois-ci, on n’y arrive pas. Comme en 2013.

Toujours est-il qu’un communiqué daté du 29 février 2024 annonçant les résultats précise que si la marque ne trouve pas de partenaire, elle pourrait ne pas vivre plus de 12 mois de plus.

Les temps sont durs, donc pour Fisker qui commercialise chez nous un concurrent du Tesla Model Y, le SUV Ocean, qu’on vous avait fait découvrir en vidéo il y a déjà 7 mois. Et si on regarde les chiffres de ventes français depuis le début de l’année, on comprend que les choses ne soient pas faciles : 11 voitures immatriculées en février, et 15 en additionnant le mois de janvier. Il faut dire que l’Ocean a subit pas mal de critiques, notamment sur son logiciel. Un logiciel qui peut d’ailleurs vous limiter la puissance de manière définitive !

100 km/h en 3,9 secondes

On parle là en effet du mode Boost. Comme son nom l’évoque, il permet quand on l’enclenche de disposer d’un « boost » de puissance. En l’occurrence, de disposer de toute la puissance de la voiture. Car oui, quand vous achetez le Fisker Ocean le plus puissant de la gamme, baptisé Extreme, vous ne disposez au quotidien des 564 chevaux et 736 Nm que ses moteurs peuvent développer. Mais de 468 chevaux, et 696 Nm de couple. Largement suffisant.

Donc pour avoir toute la puissance et tout le couple, il faut activer la fonction Boost. Et ce, même si vous êtes en mode de conduite Hyper, qui est le plus sportif. De quoi « déverrouiller » les moteurs et disposer de la meilleure accélération. Une sorte de Launch Control qui permet un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. À titre de comparaison, un Model Y Performance fait un tout petit peu mieux, en 3,7 secondes.

Mais alors, en quoi ce boost de puissance est-il critiquable ? Pour la simple et bonne raison que vous ne pourrez l’utiliser qu’un nombre limité de fois. 500 au total sur toute la durée de vie de la voiture.

Les propriétaires s’en lasseront

C’est en effet ce qu’ont pu découvrir plusieurs personnes qui ont testé la voiture. Et c’est notamment la vidéo d’Auto Focus sur Youtube qui s’appelle « La pire voiture que j’ai testée jusqu’à maintenant » qui a beaucoup fait parler d’elle. Et on y voit très clairement le journaliste Marques Brownlee qui film l’écran central (à 12 minutes et 45 secondes) où apparait effectivement une inscription qui compte le nombre d’accélérations maximales restantes. En l’occurrence à ce moment de la vidéo, 499.

Mais alors pourquoi limiter comme ça l’accélération de la voiture ? Et surtout qu’arrive-t-il après, au bout des 500 accélérations ? En août 2023, les journalistes de Motor Trend avaient déjà posé la question à Henrik Fisker, lequel avait expliqué que c’était une pour une question de garantie. Et d’expliquer qu’il ne croit pas que les propriétaires iront jusqu’au bout : « Ils l’essaieront 10 fois et ensuite ils ne le feront probablement plus tellement, sauf s’ils ont un ami à qui ils veulent le montrer ».

Et après les 500 fois ?

Il s’était aussi justifié en précisant que le boost avait été testé 500 fois en interne, mais jamais plus. Ce qui ne veut pas dire que la voiture ne fonctionnera plus après. Ni que ses performances seront altérées. Mais pour Fisker, il s’agit là d’une limite raisonnable. On ne sait pas d’ailleurs ce qu’il se passe après concrètement, mais on imagine que la puissance est bridée en mode normal, c’est à dire qu’elle perd quand même pas loin de 100 ch.

Ah, et si vous voulez retrouver toute la puissance et dépasser les 500 fois, il semblerait que Fisker puisse débloquer votre voiture. Quitte à faire sauter la garantie ? On ne sait pas. Mais ce sera sans doute payant…