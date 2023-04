Voici à quoi ressemblera la montre pour enfants de Fitbit avec caméra intégrée

Fitbit travaillerait sur une montre connectée à destination des enfants. Le site 9to5Google a partagé plusieurs photos où l'on peut distinguer un appareil photo.

Après les sorties des Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4 l’an dernier, et la collaboration du constructeur avec sa maison-mère, Google, autour de la Pixel Watch, Fitbit s’attaquerait désormais aux montres connectées pour enfants.

Comme le rapporte le site 9to5Google, la filiale de Google aurait en effet dans ses cartons une montre connectée destinée aux plus jeunes. Le site américain a par ailleurs partagé plusieurs images de la smartwatch aux allures de jouet. On peut y voir non seulement l’écran de mise sous tension de la montre, avec le logo Fitbit, mais également un coloris bleu particulièrement enfantin. Nul doute que Fitbit déclinera sa montre pour enfants en de multiples teintes.

Sur la tranche, la montre semble équipée de deux boutons, un jaune et un rouge, sans qu’on ne sache encore quel sera le rôle de chacun. Enfin, on peut découvrir, en haut de l’écran, ce qui semble être un module photo. Comme l’indique 9to5Google, de précédentes rumeurs faisaient état d’un projet de montre connectée Fitbit, avec connectivité 4G et caméra, qui avait été annulée. Il semble donc que le projet soit de nouveau en chantier. L’intérêt d’une caméra sur une montre connectée destinée aux enfants fait sens pour rassurer les parents qui devraient pouvoir appeler leurs enfants directement en vidéo grâce à la connectivité 4G, même s’ils n’ont pas de smartphone.

Un marché prolifique pour les montres pour enfants

Pour l’heure, on ignore encore à quel prix et à quelle date cette première montre connectée pour enfant sera commercialisée de la part de Fitbit. Reste que ce secteur est en pleine croissance ces dernières années. Outre des constructeurs spécialisés sur ce marché, comme Pam Tim, Xplora, Morefit, Imoo, Kiwip ou Yonis, plusieurs acteurs majeurs des montres connectées se sont spécialement lancés dans le domaine des smartwatch pour enfants. C’est le cas de Garmin, qui propose les Garmin Bounce et Garmin Vivofit Jr 3. De son côté, Apple a permis, l’an dernier, l’utilisation de ses Apple Watch sans avoir accès en permanence à un iPhone grâce à la configuration pour un membre de la famille. Une fonction qui se destine, là encore, aux enfants qui n’ont pas encore accès à un smartphone.

La montre connectée pour enfant de Fitbit pourrait être lancée dans le courant de l’année prochaine. Elle serait connue en interne sous le nom de code « Project Eleven ».

