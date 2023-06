Fitbit lance une nouvelle fonction pour ses montres et vous devriez l’activer de suite

Fitbit permet désormais à ses montres Sense 2 et Versa 4 de s'appuyer sur le GPS du smartphone. Une fonction qui va faire gagner aussi bien en autonomie qu'en précision de suivi.

En fin d’année dernière, Fitbit lançait sa nouvelle gamme de montres connectées, les Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4. Contrairement à la Pixel Watch, également développée par le constructeur américain racheté par Google, ces deux montres ne sont pas équipées de Wear OS, mais du système maison de Fitbit, Fitbit OS.

Cependant, les deux montres intègrent tout de même un suivi complet de l’état de santé et de l’activité sportive. Pour cela, elles embarquent notamment une puce avec suivi GPS. Seulement, lors de nos tests, on ne peut pas dire que la fiabilité du GPS des montres — et notamment de la Fitbit Sense 2 — ait été irréprochable, loin de là. Non seulement l’activation du GPS durant le suivi d’entraînement a tendance à réduire drastiquement la batterie, mais le fix était par ailleurs particulièrement lent à se faire et la précision du tracé complètement dans les choux, faussant non seulement la distance parcourue, mais également l’allure en temps réel ou l’allure moyenne de l’entraînement.

Trois modes différents selon les besoins

Heureusement, Google vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité pour ses Fitbit Sense 2 et Fitbit Versa 4 qui va permettre de corriger ce problème. Concrètement, les deux montres pourront profiter d’une fonction identique à celle des bracelets Fitbit Charge 4 et Fitbit Charge 5 avec un choix entre trois modes GPS : dynamique, GPS intégré et GPS du téléphone.

En fait, la montre pourra s’appuyer, plutôt que sur son GPS intégré, comme c’était nécessairement le cas jusqu’à présent, sur celui du smartphone si vous l’avez avec vous durant vos entraînements. Or, les smartphones étant généralement plus grands, avec de meilleures antennes et une compatibilité multi-GNSS et multibande, cela devrait logiquement faire gagner en précision. Par ailleurs, la montre ne s’occupant plus directement du suivi GPS, elle pourra alors gagner en autonomie.

Il restera cependant possible d’utiliser le GPS intégré de la montre seule si jamais vous comptez vous entraîner sans votre smartphone. Par ailleurs, le mode « dynamique » va quant à lui ajuster automatiquement le suivi entre les différents modes en priorisant le GPS du smartphone, mais en basculant sur celui de la montre si le smartphone ne bouge pas au début de votre entraînement — ce qui signifie logiquement que vous ne l’emportez pas avec vous.

Dans tous les cas, aussi bien en raison du gain en autonomie que pour la précision accrue, on ne saurait trop vous conseiller de prioriser le suivi GPS du smartphone.

