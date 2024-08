Pour surfer sur la popularité du vélo électrique, la marque automobile Ford lance deux speedbikes inspirés de la sportive Mustang et du 4×4 Bronco.

Le vélo électrique Ford Mustang eBike. // Source : Ford

Ford est l’une des marques de voitures les plus populaires au monde, mais a tardé à verser dans la voiture électrique. Justement, c’est avec le nom mythique de Mustang que la transition a démarré en 2020, et le patronyme arrive désormais… sur un « vélo électrique » – vous comprendre l’usage des parenthèses juste après.

Le constructeur américain fait appel à N+ qui déjà travaillé sur les vélos électriques Mercedes-AMG F1. L’inspiration provient de la Ford Mustang « vintage » des années 1960, quand un second modèle vient puiser dans le SUV Bronco.

Un vélo électrique Mustang… SUV ?

« Ces nouveaux ‘vélos électriques’ permettent aux personnes d’expérimenter l’esprit aventurier d’un Bronco et l’euphorie d’une Mustang dès que l’on saisit les poignées du guidon« , nous assure le communiqué. Si le modèle Mustang est sportif de par son moteur arrière au couple de 85 Nm, le format est plutôt celui d’un SUV.

Source : Ford Source : Ford Le vélo électrique Ford Mustang eBike. // Source : Ford

En effet, la géométrie est celle d’un VTC tout-suspendu, certes civilisé avec son éclairage intégré et son grand écran dans la potence. En tous cas, il vise la performance et est même considéré comme un speedbike – puissance de 750 W, vitesse de 45 km/h – le tout en incluant des pneus Pirelli semi-slick. Orné du logo à l’équidé, l’engin Mustang hérite en outre d’une série limitée grise « 60th Anniversary ».

Le Bronco eBike en mode MX

Quant au modèle Ford Bronco, il prend le virage du motocross, lui aussi tout suspendu. Avec des pneus plus tout-terrain, ce speedbike intègre les mêmes composants : le moteur 750 W, la transmission Shimano Cues U4000 9 vitesses, les freins aux étriers 4 pistons, le grand écran, ainsi que la batterie de 15 Ah.

Le vélo électrique Ford Bronco eBike. // Source : Ford

Ces speedbikes sont assez chers et disponibles uniquement en Amérique du Nord. Les Ford Mustang eBike et Bronco eBike demandent en effet un prix de 4 500 dollars (4 000 euros). Au moins, le client a le choix entre 3 tailles et 11 couleurs.

Ce positionnement montre bien à quel point les constructeurs de voitures aiment verdir leur image avec des engins électriques plus doux. Comme cité plus haut, Mercedes en fait partie, mais aussi Porsche – avec une approche plus sérieuse depuis le rachat de Fazua – mais aussi Skoda, General Motors, pour ne citer qu’eux.