Fossil lance une version de sa montre Hybride HR pour les petits poignets

La montre Fossil Hybride HR se décline en version Monroe plus adaptée aux petits poignets, notamment féminins, tout en conservant son écran e-ink et ses véritables aiguilles.

Il y a un peu plus d’un an, Fossil étonnait avec le lancement d’une montre connectée bien particulière, la Fossil Hybride HR. Le constructeur a décidé d’aller un peu plus loin avec ce concept et le propose désormais dans un format plus adapté aux petits poignets.

Il faut dire qu’avec son bracelet de 22 mm et le boîtier de 42 x 13 mm d’épaisseur, la montre de Fossil avait un look plutôt imposant, plus adapté aux gros poignets, notamment masculins, qu’aux plus fins. C’est désormais corrigé avec le lancement de la Fossil Hybride Monroe HR.

La montre reprend en fait un design très proche du modèle lancé l’an dernier avec un boîtier de dimensions similaires, argenté, doré ou cuivré. C’est surtout au niveau du bracelet que vont se jouer les différences, puisque la version Monroe est fournie avec un bracelet bien plus fin de 12 mm, contre 22 mm pour les modèles précédents.

Une montre avec de véritables aiguilles et un écran e-ink

En termes de fonctionnalités, là aussi la montre Fossil Hybride Monroe HR est identique à la version classique, puisqu’on retrouve le système propre à la Hybride HR avec un écran e-ink assurant jusqu’à deux semaines d’autonomie. La montre est en effet dotée d’un véritable cadran avec des aiguilles physiques, mais l’arrière du cadran est en fait un écran qui va permettre d’interagir avec les différentes fonctions de la montre. La Fossil Hybride Monroe HR permet ainsi de mesurer le rythme cardiaque, de suivre votre sommeil, ou d’enregistrer des séances d’entraînement.

La montre Fossil Hybride HR est disponible en deux versions selon le type de bracelet : en cuir à 199 euros, ou en acier à 219 euros.