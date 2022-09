Free propose désormais une offre à 5 euros avec appels illimités et 1 Go de data

Free propose désormais une option à 2,99 euros en plus de son offre à 2 euros pour profiter de 1 Go de données et des appels illimités.

Depuis le lancement de son forfait mobile à deux euros, en janvier 2012, Free ne l’a que peu fait évoluer. L’opérateur a cependant décidé de l’affubler d’une option pour ses clients. De quoi proposer une offre un peu plus complète au prix de 5 euros en prenant en compte l’option supplémentaire à 2,99 euros par mois.

Concrètement, cette option « Booster » va permettre de profiter des appels illimités et de 1 Go de données par mois — en 4G — toujours sans engagement de durée.

Pour rappel, le forfait de base à deux euros permet chez Free de profiter d’emblée de deux heures d’appels, des SMS et MMS illimités et de 50 Mo de données. Avec l’option Booster activée, pour un total de 4,99 euros par mois, les clients Free Mobile pourront donc profiter au total de 1 Go de données, des appels, des SMS et des MMS illimités. Le gigaoctet de données débloqué avec cette option peut par ailleurs être utilisé non seulement en France métropolitaine, mais également en Europe et dans les départements d’outre-mer.

Une option qui vise les adolescents

Du côté de Free, la cible de cette nouvelle option est claire : « Cette nouvelle option va séduire les consommateurs et notamment les parents d’adolescents qui souhaitent bénéficier d’une offre généreuse en appels avec plus d’internet, à un prix très attractif ». L’idée est donc de proposer un étalement de la gamme en fonction de l’âge des consommateurs avec un forfait basique à deux euros pour les enfants ou jeunes adolescents, une option supplémentaire à 2,99 euros pour les adolescents et un forfait à 20 euros par mois pour les adultes avec la 5G.

Rappelons par ailleurs que le forfait Free à 2 € est offert pour les abonnés à l’Internet fixe via la Freebox. Pour ces utilisateurs, le forfait avec option reviendra donc à un tarif de 2,99 euros par mois.

Free précise néanmoins qu’au-delà des plafonds, les utilisateurs devront payer des frais supplémentaires pour l’Internet mobile, au prix de cinq centimes d’euro par Mo de data.

L’option Boost du forfait à deux euros est d’ores et déjà disponible sur le site de Free Mobile.

