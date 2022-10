Free offre un nouvel argument à sa Freebox Pop

Free change sa Freebox Pop et permet à ses abonnés de profiter d'un Wi-Fi beaucoup plus rapide et plus stable. De quoi tirer parti de la fibre.

Retardée par le Covid, la Freebox Pop a été dévoilée en 2020. Au moment de sa sortie, on précisait dans notre test que « la Freebox Pop offre le meilleur rapport prix-prestation du marché », mais on notait dans les points négatifs l’absence du Wi-Fi 6. Voilà qui est désormais corrigé.

La Freebox Pop passe au Wi-Fi 6

Sur la page dédiée à la Freebox Pop, on peut lire que la petite box internet « intègre désormais le Wi-Fi 6 ». Free nous promet ainsi de profiter de débits « jusqu’à 2x plus rapides qu’en Wi-Fi 5, à plus de 1 Gbit/s ».

Jusque là, la Freebox Pop se contentait de Wi-Fi 5 AC2100. Ce changement va désormais permettre de profiter davantage des débits multi-gigabits proposés par Free en Wi-Fi. Rappelons qu’il est déjà possible d’atteindre jusqu’à 2,5 Gbit/s sur un seul port Ethernet. L’abonnement quant à lui permet de monter jusqu’à 5 Gbit/s (en connectant plusieurs appareils simultanément).

En plus des débits supérieurs, le Wi-Fi 6 apporte également une plus grande stabilité. Pour les familles nombreuses qui connectent un grand nombre d’appareils, ou dans les zones résidentielles peuplées, ce changement devrait éviter les pertes de paquets.

Pour les nouveaux abonnés

Pour le moment, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux abonnés. Néanmoins, les anciens clients pourront demander une migration vers ce forfait d’ici à la fin de l’année.

L’abonnement Freebox Pop

Avec cette nouveauté, la Freebox Pop devient extrêmement rentable. Outre quelques fonctionnalités avancées, il ne lui manque plus que le Wi-Fi 6E pour rivaliser avec la Freebox Delta. On peut donc affirmer qu’elle reste encore aujourd’hui le meilleur rapport prix-prestation du marché. L’abonnement est à 29,99 euros par mois pendant un an, puis à 39,99 euros par mois.

