Free Mobile améliore son forfait 5G sans changer le prix

Free aime profiter des mardis matin pour faire des annonces concernant ses forfaits. L'opérateur a décidé d'améliorer son Forfait Free 5G sans faire bouger son prix.

Là où d’autres opérateurs ont augmenté le prix de leurs forfaits mobiles dans le cadre de l’inflation, Free a axé toute sa communication sur le maintien des prix. L’opérateur conserve ainsi ses deux forfaits historiques à 2 euros par mois ou 19,99 euros par mois.

Mais le maintien des prix ne fait pas tout, on pouvait craindre une dégradation du niveau du service proposé à ce prix bloqué. Dans les faits, c’est l’inverse puisque Free Mobile vient d’annoncer une amélioration de son forfait, sans en faire bouger le prix.

De 210 à 250 Go

Comme indiqué sur X (anciennement Twitter), le Forfait Free, celui commercialisé à 19,99 euros par mois, voit son enveloppe de donnée passer de 210 Go à 250 Go en 4G ou 5G. Ce changement est automatiquement appliqué à tous les forfaits concernés dès aujourd’hui, que vous ayez reçu le SMS en question ou non.

La brochure tarifaire a été mise à jour en conséquence au 29 août 2023. Une première lecture ne nous a pas révélé de changement majeur, mais les opérateurs aiment parfois y glisser de mauvaises surprises dans le cadre de mise à jour de ce genre.

Free Mobile reste l’un des opérateurs proposant le plus gros volume de 4G/5G par mois avec son forfait mobile. Si vous n’avez pas besoin d’autant de transferts de données dans le mois, il est toutefois possible de trouver des forfaits beaucoup plus économiques.

