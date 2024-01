Free mobile et sa nouvelle surprise pour les abonnés 5G

Quelle surprise nous avait réservée Free mobile pour ses 12 ans ? Une nouvelle fonctionnalité pour son forfait 5G.

Alors que la plupart s’attendaient à une augmentation de la quantité de données mobiles dans leur offre existante, Free a pris un virage différent en intégrant un service de télévision à son forfait. C’était ça la surprise de Free mobile pour ses 12 ans.

L’arrivée de Qqee TV sur le forfait 5G : un atout de taille

L’application Qqee TV, désormais disponible pour les abonnés au forfait Free 5G, est une bonne nouvelle. Cette application n’est pas seulement un ajout mineur ; elle propose une expérience télévisuelle complète. Les utilisateurs ont accès à l’ensemble des chaînes TV, accompagnées de la fonctionnalité de replay (en HD de TF1, FR2, M6) et de quelques fonctionnalités supplémentaires comme le contrôle du direct. Le meilleur dans tout ça ? Pas de frais supplémentaires.

Un autre avantage de Qqee TV, c’est que vous pouvez l’utiliser sur plein d’appareils différents, comme votre smartphone ou votre tablette, et pas seulement quand vous êtes connecté au réseau Free. Si ça marche comme avec l’Oqee TV des forfaits ADSL et Fibre, c’est une super nouvelle pour ceux qui bougent tout le temps et qui ne veulent pas rater leurs émissions préférées.

Et, maintenant, c’est myCanal qui devient un peu plus dispensable.