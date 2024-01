Jusqu’à 4 forfaits 5G illimités à moins de 10€/mois chacun : un autre avantage de la Freebox Ultra

Free a aussi trouvé un moyen de vous faire passer à ses forfaits mobiles en annonçant que chaque abonné Freebox Ultra pourra faire remiser jusqu'à 4 forfaits mobiles 5G en illimité à moins de 10 euros par mois pendant un an.

Parmis les annonces autours de la nouvelle Freebox Ultra, l’une d’entre elles n’est pas passée inaperçue, notamment concernant le marché des forfaits 5G.

Soucieux de capter une clientèle plus large sur toutes ces offres, en particulier dans le cercle familial, Free a décidé de mettre un coup de pied dans le domaine des offres groupées Box + Forfait mobile. Désormais, l’offre Freebox Ultra permet de profiter d’un à quatre forfaits mobiles 5G en illimité avec une remise à 9,99 euros/mois pendant 1 an pour chacun desdits forfaits. Le prix passe ensuite à 15,99 euros par mois par forfaits après la première année d’abonnement.

Jusqu’à présent, l’opérateur proposait bien le même type de remise pour ses clients Freebox Pop, mais se limitait au forfait 5G 250 Go classique et pour un seul forfait. Notez que cette offre est valable pour les abonnements Freebox Ultra et Freebox Ultra Essentiel.

Sachez aussi que ce prix de 9,99 euros par mois est réservé aux nouveaux abonnés.

Free souhaite enterrer les autres opérateurs sur les offres « Multiplay » des autres opérateurs

Ce n’est pas nouveau, la captation d’une clientèle chez un opérateur passe aussi par des offres regroupant abonnement Box +mobile. Orange, SFR et Bouygues proposent chacun leurs propres offres, bien que chacune permettent de choisir à la carte le forfait mobile contrairement à celui de Free qui est imposé dès le départ.

En revanche, aucune n’a encore eu l’audace de proposer une offre groupée sans engagement pour quatre lignes différentes avec en prime un forfait 5G illimité. Avec une telle annonce, Free compte bien imposer sa marque dans les foyers et faire adopter plus facilement sa nouvelle offre box.

