Deus Ex Silicium a démonté la Freebox Ultra : Free a fait du très bon travail

Quand Xavier Niel vous promet de vous envoyer une Ultra pour la disséquer, il respecte ses promesses. Voici donc le démontage de la nouvelle box de Free par Deus Ex Silicium.

Deus Ex Silicium, youtuber français spécialiste en électronique, a publié une vidéo où il se penche sur la Freebox Ultra, le dernier cri de chez Free. Il nous emmène dans l’intimité de sa création et nous fait le tour des caractéristiques comme si on y était.

Au départ, il explique comment il a récupéré la Freebox Ultra. Et, vous allez voir, c’est assez cocasse. Quand il a vu un tweet de Xavier Niel, le fondateur de Free, qui évoquait la sortie de la box. Ni une ni deux, il lui demande si ça le tente de lui filer la box pour un test sur sa chaîne. Surprise, Xavier Niel est chaud et lui envoie la box sans trop tarder. On peut reconnaître le fair-play habituel de Xavier Niel qui aime saisir ce genre d’opportunités.

Ensuite, Deus Ex Silicium nous plonge dans le vif du sujet. Il ouvre la boîte et là, c’est le déballage : guide rapide, serveur avec son module fibre, les câbles qu’il faut, un adaptateur pour le tel fixe, et l’adaptateur USB-C. Et il nous balance les caractéristiques : un processeur Qualcomm IPQ9570, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, une floppée de ports Ethernet hyper rapides.

Une bonne conception

Pour rappel, la box comprend 4 ports Ethernet 2,5 Gb/s, un port SFP+ pour une connectique réseau Ethernet à 10 Gb/s, une prise RJ11 pour un téléphone fixe et un port USB 3. Il nous explique également comment installer un SSD NVME au format 2280 M.2 sans dissipateur de génération PCI Express 3 ou inférieur pour la fonctionnalité NAS de la box.

Deus Ex Silicium nous parle également de la conception de la Freebox Ultra. Il nous explique que le boîtier s’inspire de la Freebox Pop mais est plus large, mesurant 23 cm de largeur et 12 cm de profondeur. Il nous montre également les différents dissipateurs thermiques et le ventilateur très silencieux qui aident à refroidir les composants électroniques de la box. Il nous explique également comment le placement de disques durs externes à proximité du boîtier peut créer des interférences électromagnétiques qui déstabilisent la connexion en 2,4 GHz et comment y remédier en éloignant les disques et en utilisant un câble plus long avec un noyau de ferrite.

En ce qui concerne la chauffe de la Freebox Ultra, les mesures thermiques ont montré que la box ne chauffait pas excessivement. Les températures maximales mesurées étaient de 50 °C, ce qui est tout à fait normal pour ce type d’appareil.

Le dissipateur thermique massif et le ventilateur très silencieux aident à refroidir les composants électroniques de la box et à maintenir la température à un niveau raisonnable. Évidemment, il est toujours recommandé de laisser suffisamment d’espace autour de la box pour permettre une bonne circulation de l’air et éviter une accumulation de chaleur.

Comme à son habitude, les mesures de rayonnement électromagnétique ont été effectuées sur la Freebox Ultra et ont montré que la box respectait les normes en vigueur. Les interférences électromagnétiques étaient très contenues, ce qui est important pour éviter les perturbations sur les autres appareils électroniques à proximité. Les mesures ont été réalisées à l’aide d’une sonde de champ proche connectée à un préamplificateur et à un analyseur de spectre, dans la bande de fréquence 0 Hz à 200 MHz.

Les résultats ont montré que la puissance du rayonnement électromagnétique produite par les composants électroniques de la box était très faible, même lorsque la box était sollicitée en transfert de données. Cela indique que la conception électronique de la Freebox Ultra a été bien pensée pour minimiser les interférences électromagnétiques et respecter les normes en vigueur.

Deus Ex Silicium a également mesuré la consommation électrique de la Freebox Ultra et a constaté qu’elle était très raisonnable. En veille, la box consomme environ 14 W et même lorsqu’elle est sollicitée, la consommation reste inférieure à 20 W. Cela en fait une box très économe en énergie, ce qui est un avantage non négligeable pour les utilisateurs soucieux de leur consommation d’énergie.

Deus Ex Silicium est très impressionné par la Freebox Ultra (que nous avons testé). Il la trouve performante, avec des débits très élevés et des interférences électromagnétiques très contenues. Il apprécie également le design de la box et les efforts de Free pour collaborer avec Qualcomm pour concevoir une box de qualité. Il trouve que la Freebox Ultra est bien plus sobre que la Freebox Delta, qui comportait de nombreux circuits intégrés, mais qu’elle offre tout de même de nombreuses fonctionnalités, même si certaines ne sont pas forcément utiles.

Enfin, il note également que la qualité de fabrication est très bonne et que le refroidissement thermique est excellent. Il a cependant été surpris de constater que la mémoire vive était soudée et ne comprenait pas pourquoi Free avait fait ce choix. Malgré cela, Deus Ex Silicium envisage d’acheter la Freebox Ultra pour remplacer sa box actuelle, quand la fibre optique sera déployée chez lui.



