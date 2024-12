Envie d’une Freebox aux pieds ? Free lance une paire de chaussures

Free s’associe avec la marque française Corail pour lancer une paire de chaussures. Elles sont fabriquées à partir de Freebox Révolution.

Source : Free

On ne pourra pas dire que Free n’aura pas rentabilisé jusqu’au bout la production de sa Freebox Révolution lancée en 2011. Depuis plus de 13 ans, Free la propose à son catalogue et en 2024 elle est devenue encore plus convaincante grâce à un tarif concurrentiel.

Free a désormais trouvé un autre usage pour ses Freebox Révolution : les transformer en chaussures. La marque française Corail lance une paire de chaussures à partir de morceaux recyclés de Freebox révolution.

Un look très Free

Câble RJ11 tout autour des chaussures, logo Free et 1337, et design noir et rouge comme la Freebox Révolution.

Source : Free Source : Free Source : Free Source : Free

En réalité, la partie supérieure des chaussures est réalisée à partir de 90% de plastique recyclé et d’une enduction à base de maïs. La semelle est, elle, fabriquée à partir de 80% de caoutchouc recyclé et de 20% de Freebox. Les lacets sont réalisés à partir de bouteilles en PET recyclées.

Si la conception a bien été réalisé à Paris par Free et Corail, la fabrication des chaussures se fait au Portugal, comme c’est souvent le cas dans cette filiale.

Seulement sur concours

Pour le moment, Corail a fabriqué 100 exemplaires de cette paire de chaussures, et Free va donc les faire gagner à travers un jeu concours.

Les meilleures box internet du moment chez Free ADSL, Fibre Freebox Pop 29.99€ /mois 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Light 19.99€ /mois 29.99€ Pendant 1 an Découvrir Fibre Freebox Ultra Essentiel 39.99€ /mois 49.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

On peut toutefois imaginer que Corail pérennise le produit et se met à les commercialiser à l’avenir.