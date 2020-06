Freebox POP : la Freebox v8 pourrait atteindre un débit de 2,5 Gbit/s

D'après les informations relayées par le site Univers Freebox, la Freebox v8, appelée Freebox POP, pourrait monter jusqu'à un débit de 2,5 Gbit/s, contre 1 Gbit/s seulement pour le modèle précédent, la Freebox Mini 4K.

La semaine dernière, Netflix dévoilait quelques informations au sujet de la Freebox POP, la prochaine génération de Freebox qui doit être présenté dans les prochains mois par le fournisseur d’accès à Internet. Ce dimanche, c’est le site Univers Freebox qui a découvert d’autres informations grâce à l’un des membres de sa communauté.

En effet, Tiino-X83 a publié sur Twitter un message avec deux captures d’écran de la version bêta 4.2 du logiciel de la Freebox Révolution. Il a pu y découvrir, parmi les différences avec celui de la Freebox actuelle, quelques lignes de code mentionnant la « fbxgw8-rl », également connu sous le nom de la Freebox v8. En allant un peu plus loin dans les caractéristiques de la box, il a pu voir qu’elle serait compatible avec un débit maximal de 2,5 Gbit/s. À titre de comparaison, la Freebox Delta peut quant à elle monter jusqu’à 10 Gbit/s, tandis que la Freebox Mini 4K, ancienne box accessible de l’opérateur, était quant à elle limitée à 1 Gbit/s.

Alors, on parle tous de la Freebox V8 (Pop), mais on ne sait rien d’elle ! Ha mais si ! Elle arrive et puis elle sera compatible 2,5 Gbit/s !! 😏 Cc @UniversFreebox @FreenewsActu @MacGeneration pic.twitter.com/l2f1Z6c0vV — Tiino-X83 (@TiinoX83) June 27, 2020

Il faut dire que la Freebox v8 ne devrait pas succéder à la Freebox Delta lancée il y a un an et demi, mais à la Freebox Mini 4K. Il s’agirait en effet, d’une box plus accessible, à l’instar de la Freebox Mini 4K, lancée en 2015, ou de la Freebox Crystal, lancée en 2013.

Une Freebox v8 qui serait baptisée Freebox POP

Outre ce débit plus élevé, on a appris la semaine dernière quelques informations au sujet de cette Freebox v8 grâce à un document de Netflix. Celui-ci présentait la future box de Free comme la « Freebox POP ». On pouvait notamment y lire que la box serait compatible avec Netflix pour les sous-titres, les différentes pistes audio, mais également le son surround 5.1 et le Dolby Atmos.

La Freebox v8 — ou Freebox POP — devrait être présentée officiellement dans les prochains mois. Sa mention dans la documentation de Netflix ainsi que dans le logiciel bêta de la Freebox Revolution suggère en effet une présentation imminente de la box. Pour l’heure, on en ignore encore le design, les caractéristiques et fonctionnalités.