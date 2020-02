Freebox V8 : gamme de prix, sortie… tout ce qu’on sait sur la prochaine box de Free

Après la Freebox Delta, Free compte lancer une nouvelle Freebox V8 prochainement. On fait le point sur toutes les informations disponibles sur la future box internet, annoncées officiellement ou non.

On le sait, après les Freebox One et Freebox Delta, présentées fin 2018, Free travaille aujourd’hui sur une nouvelle box internet connue actuellement sous le nom de Freebox V8. Cette nouvelle Freebox devrait en toute logique venir compléter l’offre du fournisseur d’accès à internet en proposant une box internet plus accessible, remplaçant ainsi la Freebox Mini 4K. Attendue en 2020, la Freebox V8 a déjà disséminé quelques indices à son sujet, et nous les avons regroupés ici.

📆 Quelle date de sortie pour la Freebox V8 ?

Au lancement des Freebox « V7 » (la Delta et la One), Xavier Niel, le fondateur de Free, avait alors pris la parole pour expliquer que la Freebox suivante arriverait « d’ici 2 à 3 ans », et qu’il ne faudrait donc pas attendre 8 ans, comme c’était le cas entre la Revolution et la Delta.

Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad, a quant à lui confirmé au journal Les Échos en février que le lancement aurait bien lieu en 2020, précisant qu’il aurait lieu « dans les semaines qui viennent ».

💰 Quel prix pour la Freebox V8 ?

Pour le moment, le prix de la Freebox V8 et de ses forfaits associés n’est pas connu. Tout porte à croire néanmoins qu’elle devrait être beaucoup plus accessible que la Freebox Delta.

Pourtant, Xavier Niel l’expliquait en mai 2019 : il est essentiel de « retrouver un centre de gamme qui soit accessible, transparent et qui fasse rêver ». Il avait également précisé que cette nouvelle Freebox serait « une Freebox intermédiaire ».

Par ailleurs, les premières rumeurs indiquent que cette nouvelle Freebox disposerait d’une puce Amlogic S905X2, plus abordable que les puces de Broadcom ou de Qualcomm. Un point qui pourrait réduire les coûts de fabrication de la box.

On s’attend donc à ce que la Freebox V8 vienne remplacer les Freebox Mini 4K et Freebox Revolution sur les forfaits à 14,99 et 19,99 euros par mois, avec éventuellement une légère hausse de prix.

🤖 La Freebox V8 tourne-t-elle sous Android TV ?

En toute logique, la Freebox V8 devrait remplacer la Freebox Mini 4K, qui tourne pour sa part sous Android TV. Il y aurait donc fort à parier que la Freebox V8 fasse le même pari et embarque à son tour le système de Google.

En dehors de ces simples considérations, toutes les premières rumeurs au sujet de cette nouvelle Freebox pointent vers la présence d’Android TV. On attend encore d’avoir confirmation.

Concernant le design de la Freebox V8 elle-même, notez que rien n’a encore été révélé. Selon les rumeurs, cette nouvelle Freebox serait conçue par un constructeur tiers, mais aucune photo n’a encore fuité. On peut néanmoins s’attendre à une avalanche de fuites et de teasings dans « les semaines qui viennent ».