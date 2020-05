La nouvelle Freebox sous Android TV est finalement retardée

La crise du Covid-19 a forcé Free à bousculer son planning : la Freebox V8 arrivera dans quelques mois.

Ce matin, Free présentait ses résultats du dernier trimestre fiscal. L’opérateur internet résiste malgré la crise, avec une croissance du nombre d’abonnés fixe (+ 47 000 abonnés) et mobile (+ 13 000 abonnés). Au total, Free possède donc 6,5 millions de clients Freebox, dont 2 millions en fibre optique. Chez Free Mobile, c’est un total de 13,32 millions de clients (8,2 millions sur les forfaits 4G et 5 millions sur l’abonnement à 2 euros par mois).

Free a d’ailleurs décidé de proposer des appels illimités sur son forfait à 2 euros par mois jusqu’au 11 juin, mais l’objectif principal de l’opérateur mobile est de transformer ses abonnés « 2 euros » en abonnés 4G.

La Freebox V8 est retardée

Ces résultats étaient également l’occasion pour Free de prendre la parole. Prévu en avril 2020 selon les rumeurs, le lancement de la nouvelle Freebox sous Android TV sera ainsi décalé de quelques mois, comme le précise Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad dans Le Figaro. C’est également le cas des offres à destination des professionnels.

Nous en avons décalé le lancement de quelques mois en raison du confinement.. De même, le lancement de notre offre à destination des entreprises a été repoussé.

En toute logique, la Freebox V8 devrait remplacer la Freebox Mini 4K, qui tourne sous Android TV. De nombreuses sources évoquent également la présence d’Android TV sur la Freebox V8, et il est fort à parier que cela soit une box plus accessible que les Freebox One et Freebox Delta. Le directeur général d’Iliad ne précise cependant pas la date d’annonce, même s’il est très probable qu’elle soit lancée avant la fin de l’année 2020.