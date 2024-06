Instax Wide 400 : enfin un appareil photo instantané pour des clichés grand format

Fujifilm a pris son temps, mais la marque renouvelle cet été son plus grand modèle d'appareils photo instantanés en annonçant l'Instax Wide 400, remplaçant d'un modèle « 300 » lancé il y a maintenant une décennie.

En 2014, Fujifilm lançait son Instax Wide 300. Dix ans plus tard, nous voici désormais face à son successeur, le sobrement nommé Instax Wide 400. Ce nouvel appareil photo instantané grand format utilise le même film que son prédécesseur (86 mm x 108mm, pour des clichés de 62 mm x 99 mm) et parvient à développer une photo papier en 90 secondes.

Le Wide 400 embarque quelques fonctions supplémentaires, tout en profitant d’un boîtier remanié, plus compact qu’auparavant, mais qui gagne aussi en ergonomie avec une poignée et un viseur désormais intégrés. Sur le 300, ces deux éléments étaient pour rappel déportés du boîtier. Une évolution loin d’être négligeable pour gagner en facilité de transport, et qui pourrait contribuer au succès de cette mouture.

L’appareil photo convivial par excellence

Ce nouveau modèle mise quoi qu’il en soit sur un objectif rétractable de 95 mm permettant des prises de vue macro (à une quarantaine de centimètres du sujet, grâce à une lentille supplémentaire à ajouter), normal (entre 90 cm et 3 mètres) et paysage (à une distance supérieure à 3 mètres). Son indicateur LED en façade fait quant à lui office d’indicateur pour le compte à rebours lorsque le retardateur est activé. Un moyen basique mais efficace de savoir à quoi s’en tenir pour les photos de groupe et les selfies. L’une des vocations de ce modèle.

Pour le reste, le Fujifilm Instax Wide 400 est censé développer des photos claires et bien exposées grâce à un contrôle automatique de l’exposition et du flash. On apprend enfin que l’appareil sera fourni avec un accessoire facilitant son positionnement sans avoir besoin d’un trépied. De quoi renforcer la visée grand public de ce produit… qui devrait par contre arriver sur le marché français à un tarif plus élevé que son prédécesseur. L’Instax Wide 400 est en effet annoncé à 149 euros en France… en lieu et place des 119 euros toujours réclamés sous nos latitudes pour l’Instax Wide 300.