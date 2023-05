Garmin veut rivaliser avec l’Apple Watch Ultra avec 5 nouveaux modèles

Garmin aurait en stock cinq nouvelles montres connectées particulièrement résistantes.

Sur le marché des montres connectées, Apple domine avec son Apple Watch, mais il existe bien d’autres marques à garder à l’œil. C’est le cas par exemple de Garmin, particulièrement adapté aux sportifs et sportives.

À en croire les informations du généralement très bien informé média allemand WinFuture, l’entreprise américaine préparerait l’arrivée de cinq nouveaux modèles. De quoi faire de l’ombre à Apple ?

De nouveaux modèles Pro

WinFuture a obtenu de nombreux visuels des modèles suivants :

Garmin Fenix 7 Pro

Garmin Fenix 7X Pro

Garmin Fenix 7S Pro

Garmin Epix Pro Gen 2

Garmin Approach S70

On note que pour les quatre premiers, il s’agit d’une déclinaison « Pro » de montres déjà existantes. Malheureusement, les détails de leurs fiches techniques ne sont pas encore connus.

Le média nous apprend néanmoins que l’Epix Pro Gen 2 serait disponible en trois tailles différentes : 42 mm, 47 mm et 51 mm. Une bonne chose sachant que le modèle précédent n’est proposé qu’en 47 mm. De plus, l’écran serait protégé par un revêtement en cristal de saphir, bien plus résistant aux chocs et aux rayures.

De leur côté, les Garmin Fenix 7 Pro et 7X Pro auraient le choix entre un écran « Solar » ou « Sapphire Solar ».

Une annonce prochaine

Pour le moment, la date d’annonce de ces modèles ainsi que leurs prix exacts restent à déterminer. WinFuture indique cependant que l’officialisation de ces nouvelles montres connectées pourrait avoir lieu dès la fin du mois de mai ou au début du mois de juin.

Concernant les prix, de précédentes rumeurs évoquaient un prix allant de 950 à 1150 euros pour l’Epix Pro Gen 2 selon la taille du cadran. On manque encore d’informations au sujet des autres modèles.

