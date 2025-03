« Une activité physique quotidienne et un sommeil suffisant » : Garmin aurait découvert la clé du bonheur

Garmin a participé à une étude scientifique visant à déterminer les principaux facteurs du bien-être et du bonheur. Le sommeil et l’activité physique y occupent une place préponddérante.

La Garmin Fenix 8 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si Garmin est avant tout connu pour ses montres de sport et leur suivi de l’activité physique, la marque américaine s’oriente également de plus en plus vers le suivi du bien-être et de la santé mentale.

Outre l’intégration de plusieurs fonctionnalités pour mesurer le stress ou proposer des activités de bien-être — comme du yoga, des exercices de respiration ou de la méditation — Garmin a également lancé une enquête en partenariat avec des chercheurs des universités d’Harvard et d’Oxford sur les critères du bonheur.

Pour ce faire, les chercheurs se sont appuyés sur les données récoltées automatiquement par les montres Garmin et les smartphones des utilisateurs, et notamment en matière d’activité physique et de sommeil. Par la suite, les personnes participant à l’enquête ont reçu un questionnaire à remplir trois fois par jour afin qu’ils donnent leur niveau de bien-être ainsi que les activités réalisées les heures précédentes. Sans grande surprise, l’étude vient donc appuyer le fait que le sport et le repos jouent un rôle prépondérant dans le bien-être et la réduction du stress auprès des individus :

Une activité physique quotidienne et un sommeil suffisant, deux métriques mesurées par les appareils Garmin, sont fortement corrélés à une augmentation du bien-être et à une réduction du stress.

Les activités culturelles et sociales influent également sur le bien-être

Outre l’activité physique et le temps de sommeil, l’étude indique aussi d’autres critères qui viennent accroître le bien-être des utilisateurs. C’est notamment le cas des activités culturelles et sociales, des repas ou du temps passé avec leurs proches.

Les premiers éléments de l’enquête des chercheurs viennent aussi repérer quelques disparités entre les enquêtés en fonction de leur âge : « La stabilité émotionnelle varie selon l’âge, les adultes plus âgés montrent une plus grande stabilité, tandis que les plus jeunes présentent davantage de variations ».

Dans son communiqué, Garmin précise néanmoins qu’il ne s’agit encore que de résultats préliminaires et que l’enquête devra être étendue à 10 000 personnes, à l’échelle mondiale, afin de tirer des conclusions plus poussées.