Cette carte mère renforcée peut soutenir une carte graphique… de 58 kg

Soucieux de bien faire, Gigabyte a lancé une carte mère dotée d'un port PCIe suffisamment renforcé pour pouvoir soutenir une carte graphique d'un peu plus de 58 kilos. Une initiative, surtout symbolique, qui ne résoudra malheureusement en rien les problèmes de PCB craqués observés sur certains modèles de RTX 4090.

Il ne vous aura pas échappé que les cartes graphiques se font de plus en plus lourdes, en particulier sur le haut de gamme. Pour contrebalancer cet embonpoint accru des GPU de dernières générations, les supports de fixation et autres accessoires tiers fleurissent chez les revendeurs, mais certains fabricants de cartes mères tentent, eux aussi, d’apporter une solution au problème.

Chez Gigabyte, cet effort a pris une tournure assez impressionnante. Sur son modèle B650E Aorus Pro X USB4, voué aux nouveaux processeurs AMD Ryzen sous architecture Zen 5, le constructeur taïwanais a installé une connectique PCIe sacrément renforcée. Et pour cause, cette dernière peut accueillir une carte graphique pesant jusqu’à 128 livres… soit un peu plus de 58 kilos.

Une mesure symbolique (ou marketing), qui ne sert en réalité pas à grand-chose…

En l’occurrence, Gigabyte explique utiliser un emplacement PCIe UD Slot X, très nettement renforcé. La marque affirme exploiter un design offrant 10 fois plus de résistance que sur les modèles concurrents. Dans le détail, l’emplacement PCIe en question est conçu d’une seule pièce. Cette dernière est fixée à la carte mère, puis vissée en place à l’aide d’une plaque arrière dédiée. Gigabyte évoque en parallèle la présence d’une bande intérieure en caoutchouc, destinée à limiter les risques de rayures sur le PCB de la carte graphique, et indique enfin employer un alliage de zinc servant de bouclier électromagnétique pour protéger les signaux à grande vitesse.

Comme le souligne Tom’s Hardware, les ports PCIe UD Slot X ne sont pas une nouveauté à proprement parler. C’est en revanche la première fois qu’un constructeur annonce officiellement un poids maximal « d’emport » pour l’emplacement PCIe d’une carte mère. Et 58 kilos de charge au maximum, c’est beaucoup. Trop même, car si les cartes graphiques haut de gamme, notamment de Nvidia, sont effectivement de plus en plus lourdes, aucune n’approche en réalité un poids aussi important. À titre d’exemple, une RTX 4090, à ce jour la carte grand public la plus lourde chez Nvidia, pèse 2,34 kg.

On peut en revanche arguer que ce chiffre concerne la charge maximale supportée dans le cas d’un impact ou d’un choc. Dans ce cas, taper par inadvertance sur une carte graphique fixée à cette carte mère B650E Aorus Pro X USB4 n’aurait a priori aucune chance d’abîmer son port PCIe. Cela étant dit, ce cas de figure reste rare et Gigabyte ne répond pas, au travers de cette initiative, au véritable problème : les PCB craqués observés principalement sur certains modèles de GeForce RTX 4090.

En l’occurrence, le fabricant ne peut rien avec cette nouvelle carte mère, puisque la rupture est observée au niveau du connecteur PCIe des cartes graphiques en question. C’est ce connecteur, et la fragile proéminence qui l’accompagne, que les constructeurs de cartes graphiques devront à l’avenir réussir à mieux renforcer pour éviter tout problème dans la durée.