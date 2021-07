Google Kill-Switch : comment supprimer rapidement vos requêtes de recherche des 15 dernières minutes

Google compte offrir davantage d'options pour vérifier l'historique de recherche. Il est désormais possible de supprimer rapidement les recherches des 15 dernières minutes avec une nouvelle fonction de suppression.

Comment supprimer ses requêtes de recherches Google ?

Il était déjà possible de supprimer son activité sur une période donnée. L’intégralité de l’historique des recherches, si son stockage n’est pas désactivé, peut être consulté via « Mon activité » dans votre compte Google. Vous pouvez alors, via le menu de gauche, cliquer sur « Supprimer l’activité » afin de supprimer les données sur une période précise, ou directement dernière heure / dernier jour.

La nouvelle fonction est encore plus facile d’accès, cela se passe sur l’application Google directement.

La nouvelle fonction de vérification peut y être activée, ce qui nécessite alors soit un mot de passe, soit une authentification à deux facteurs. . Actuellement, cette fonction n’est disponible que dans l’application Google pour iOS, mais selon Google, elle sera également disponible pour l’application Google pour Android cette année.

Si la fonction Supprimer les 15 dernières minutes n’est pas encore affichée dans l’application iOS, vous pouvez l’activer manuellement. en cliquant une fois sur « Historique des recherches » et en activant ou désactivant la suppression automatique une fois. Après la fermeture de l’application, la fonction de suppression des 15 dernières minutes devrait s’afficher au prochain démarrage.