Android 12 : la personnalisation sera moins poussée que sur Android 11

La bêta 3 d'Android 12 voit la personnalisation des polices d'écriture et des icônes disparaitre. Une volonté assumée de Google pour laisser la place à Material You.

Depuis le Pixel 4 et Android 10, Google nous avait habitués à pouvoir modifier la police, la forme des icônes et modifier les couleurs de son interface. On retrouve d’ailleurs cette fonctionnalité dans la plupart des interfaces des différents constructeurs sur Android. D’après XDA Developers, cette fonctionnalité pourrait pourtant disparaître à partir d’Android 12. C’est du moins ce que laisse penser la bêta 3 d’Android 12, où ces fonctionnalités ont disparu.

La raison à cela parait assez simple : Google a développé un nouveau système de personnalisation dynamique pour Android 12, Material You. Plutôt qu’une customisation précise de chaque élément, la firme de Mountain View semble bien décidée à préférer un système qui mise sur la cohérence de l’ensemble.

Ce n’est pas un bug, c’est une feature

Un employé de Google a d’ailleurs commenté la chose sur le site Issue Tracker, qui recense les problèmes que peuvent rencontrer les utilisateurs. « Les fonctions de style personnalisé (police, forme des icônes, pack d’icônes et couleur d’accentuation) de R sont remplacées par la nouvelle fonction de thématisation dynamique que nous introduisons dans S. »

Google assume donc son choix.

Nous considérons que cette nouvelle fonction de thématisation dynamique est plus moderne et plus intelligente. Une expérience simple et agréable dont nous espérons que tous les utilisateurs pourront profiter.

Afin de souligner davantage le caractère inéluctable de ce changement, l’employé a pris soin de préciser le statut de ce bug qui n’en est pas un : « Statut : On ne réparera pas (Comportement souhaité) ». Bref, on en revient à la bonne en vieille expression : it’s not a bug, it’s a feature (en français : ce n’est pas un bug, c’est une fonctionnalité).

La messe n’est pas forcément dite pour autant. Il reste à voir comment les différents fabricants vont adapter ce choix dans leur interface. Il y a fort à parier que certains souhaitent conserver la possibilité de changer la forme de la police et des icônes.