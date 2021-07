Android 12 Beta 3 est disponible : le tour des nouveautés

Depuis le 14 juillet au soir, il est possible de télécharger la beta 3 d'Android 12. Elle apporte son lot de correctifs et de nouveautés.

Le développement d’Android 12 suit son cours. Comme le prévoit le calendrier de Google, la firme doit déployer tous les mois une nouvelle version de la beta de son système jusqu’à la version stable prévue à la fin de l’année.

Nous avons pu l’installer sur un Pixel 5 pour en tester les nouveautés.

Les nouveautés d’Android 12 Beta 3

Les captures d’écran déroulantes

La première nouveauté annoncée par Google est l’arrivée des scrolling screenshots, ou captures d’écran déroulantes pour le dire en français. C’est une fonction déjà connue de Samsung et Huawei notamment : elle permet de faire une très longue capture d’écran qui va prendre en compte le défilement d’une page.

Quand Google détecte qu’il est possible de défiler sur le contenu, si vous faites une capture d’écran, le système va vous proposer de « capturer plus » pour choisir d’aller plus bas dans le défilement et faire une grande capture d’écran.

Une meilleure recherche intégrée

Avec la Beta 3 d’Android 12, Google met en avant la nouvelle fonction AppSearch pour les développeurs. Ils vont pouvoir mieux intégrer leurs applications au moteur de recherche intégré à Android pour faire ressortir du contenu ou des fonctions.

Google promet que cela va permettre de rendre beaucoup plus rapide et efficace la recherche intégrée au système, avec une approche très mobile qui devrait permettre au smartphone de consommer moins d’énergie.

Le mode jeu d’Android 12

Google a fait le plein d’annonces autour du jeu vidéo sur Android 12. Impossible de trouver le nouveau « game dashboard » dédié aux jeux dans cette beta de notre côté, mais la firme annonce que les nouvelles API pour les créateurs de jeux sont désormais intégrées à l’OS.

Le mode « jouer pendant que vous téléchargez » devrait aussi bientôt faire son arrivée à travers le Google Play Store.

Rotation automatique améliorée

Google promet d’avoir amélioré la rotation automatique. Elle serait désormais plus fiable et plus rapide. Pour cela, Google utilise la caméra frontale du smartphone pour mieux savoir quand il est nécessaire de tourner l’écran. Ici, la firme pense à celles et ceux qui utilisent leur smartphone sur un canapé ou au lit et qui ne souhaitent pas toujours faire tourner l’écran.

Pour le moment ces améliorations sont réservées au Google Pixel 4 ou appareils Pixel plus récents.

Des changements d’interface divers et variés

La beta 3 fait aussi progresser l’intégration de la nouvelle interface Material You un peu partout dans le système. Ce sont parfois des changements subtils : des boutons qui adoptent le style d’Android 12 ou des menus qui changent de place pour mieux proposer une logique de navigation cohérente.

Parmi les nouveautés plus conséquentes, on peut noter l’arrivée d’un menu dédié au bouton marche/arrêt dans les paramètres système. Pour le moment ce menu permet seulement de régler si l’on souhaite appeler l’assistant par un appui long ou non.

API Level 31 et dernière étape avant la stabilité

Avec la Beta 3 de juillet, Google lance le SDK API Level 31 en version définitive. Cela signifie que les développeurs peuvent commencer à adapter leurs applications pour Android 12 : les outils de développement ne changeront plus d’ici à la sortie.

C’est avec la prochaine mise à jour de la beta que Google compte atteindre la stabilité, c’est à partir de là que les développeurs pourront s’assurer de la compatibilité sans faille de leurs applications avec le nouvel OS.