Android 12 : Game Dashboard, jouer en téléchargeant, Game Development Kit, Google met le paquet sur le jeu vidéo

Le jeu, c’est du sérieux ! Avec Android 12, Google va aller plus loin pour faciliter la vie des joueuses et des joueurs sur smartphone.

Le jeu sur smartphone s’est énormément développé au cours des dernières années. On a désormais des smartphones dédiés aux jeux vidéo, avec des interfaces spéciales chez chaque fabricant et des accessoires pour transformer nos téléphones en véritable console portable.

Google est bien conscient de tout cela, et va proposer de grandes nouveautés autour du jeu vidéo pour Android 12.

Un Game Dashboard dédié aux jeux vidéo

La nouveauté qui nous concernera le plus est sans aucun doute l’arrivée d’un « Game Dashboard » sur Android 12. Il s’agit tout simplement de l’interface déjà proposée par plusieurs fabricants sur leurs smartphones pour le jeu vidéo.

Ici, Google veut en faire un standard plus simple à intégrer pour les développeurs de jeux.

Ce Game Dashboard va permettre de faire des captures d’écran ou d’enregistrer la vidéo d’une partie facilement. Il sera également question de couper les notifications pendant vos parties et d’optimiser les performances du smartphone.

Android Game Development Kit : un vrai kit pour les créateurs de jeu

Google a également dévoilé l’AGDK, ou Android Game Development Kit. Il s’agit d’une suite d’outils permettant aux créateurs de jeux de développer plus facilement sur Android.

C’est avec ce kit que les développeurs pourront facilement s’intégrer au Game Dashboard d’Android 12. Ils pourront surtout tester leurs jeux avec différents profils de performances et accéder à de nouvelles bibliothèques C/C++.

On devrait donc voir arriver des jeux plus performants et plus ambitieux sur Android, si Google atteint son objectif.

Jouer sans finir de télécharger ses jeux

Dernière grande nouveauté proposée par Google pour Android 12 : la possibilité de lancer un jeu avant la fin du téléchargement. C’est une fonction que les joueurs connaissent déjà bien sur PlayStation ou Xbox, mais aussi sur PC avec Blizzard.

Très concrètement, les développeurs peuvent indiquer un set de données nécessaires pour le jeu : le son, les textures et le gameplay qui sont nécessaires au premier niveau par exemple. C’est cette portion que les joueurs téléchargeront en premier pour pouvoir lancer le jeu.

En tâche de fond, le Google Play Store continue de télécharger la version complète du jeu pendant que vous testez le premier niveau.

D’après Google, un jeu de 400 Mo pourrait prendre seulement quelques secondes avant de pouvoir être lancé, contre plusieurs minutes.

Une fonction réservée à Android 12

La fonction « play as you download » sera seulement disponible sur Android 12. Elle utilise en effet le nouveau système de gestion des fichiers de Android 12.

Par ailleurs, les jeux devront obligatoirement utiliser Android App Bundle, le nouveau format d’application qui doit tuer les APK.

