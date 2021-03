Asus ROG Phone 5 : voici trois smartphones gaming pour tous les joueurs et tous les budgets

Ce n’est pas un, mais bien trois ROG Phone 5 qui arrivent prochainement. Pour la première fois, Asus décline son smartphone gaming en famille de produits, dont une version pro et une autre pour les fans de la marque. Et avec un prix revu à la baisse.

Nouvelle ère chez ROG. La marque gaming d’Asus a dévoilé, ce mercredi son nouveau smartphone dédié au jeu vidéo. Ou plutôt « ses » smartphones.

Pour la quatrième génération, après le ROG Phone 3, le fabricant taïwanais inaugure une famille et décline son concept ROG Phone 5 en trois appareils. Il n’y a pas de ROG Phone 4, car il y une peur du chiffre 4. Il s’agit d’une superstition très commune dans les régions d’Asie de l’Est plus particulièrement en Chine, à Taïwan, au Japon et en Corée.

De la puissance pour tous les gamers

Sur un marché en perpétuelle croissance, ROG veut justifier son nom de Republic of Gamers et rallier un maximum de joueurs mobiles à sa cause. Il faut dire que les chiffres du secteur donnent le tournis d’année en année pour représenter désormais plus de 77 milliards de dollars de revenus annuels (environ 64 milliards d’euros), contre 45 milliards de dollars pour les consoles (37 milliards d’euros) et 37 milliards pour les PC (30 milliards d’euros).

Pour asseoir sa domination, ROG annonce attaquer « un second chapitre » dans l’histoire de son smartphone gaming qui a inauguré le segment et peaufine son concept d’année en année. Moins massif, plus élégant, plus puissant et plus avancé dans ses réglages, le nouveau ROG Phone assure une continuité dans un léger changement sur la forme et le fond.

Première info : le successeur du ROG Phone 3 ne prend pas le numéro 4, qui se prononce comme la mort en Chine. Il se nommera ROG Phone 5 pour éloigner le mauvais œil.

Le fabricant a revu sa copie au niveau du design pour qu’il soit plus élancé, avec un écran Amoled plus grand qui affiche une diagonale de 6,78 pouces contre 6,59 pouces pour son prédécesseur. La dalle signée Samsung et personnalisée pour les besoins de ROG se contente toujours du Full HD compatible HDR10+. Mais elle garde ses spécificités : un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un échantillonnage tactile qui grimpe à 300 Hz pour une latence ultra-faible (24,3 ms en touché et 18 ms en glissé). On trouve le port propriétaire (pour les accessoires) sur la tranche opposée à celle regroupant le bouton d’allumage et ceux pour le volume.

À l’intérieur, Asus a doté son smartphone gaming du puissant processeur Snapdragon 888 de Qualcomm. De quoi lui offrir une connectivité 5G, mais aussi la fonction Snapdragon Elite Gaming qui exploite la puissance d’un jeu en qualité HDR la plus élevée et avec des capacités de niveau desktop. À cela s’ajoute la Qualcomm Game Quick Touch, une option qui permet aux joueurs de profiter d’une augmentation de 20 % du taux de réponse tactile et d’une latence réduite.

L’appareil embarque de 8 à 16 Go de RAM LPDDR5, de 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1 (pas de stockage supplémentaire sur carte microSD) et un GPU Qualcomm Adreno 660. Autant dire que le ROG Phone 5 est apte à faire tourner un très grand nombre de jeux mobiles, même les plus exigeants, sans sourciller. Il tourne de plus sous Android 11 avec l’interface ROG UI.

Au niveau de la connectivité, en plus de la 5G, le ROG Phone 5 est compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. Ses antennes ont été intelligemment réparties tout autour de l’appareil pour toujours capter le meilleur signal. Et il dispose d’ailleurs d’une fonctionnalité qui lui permet de proposer toujours le meilleur débit pour être sûr de jouer de manière ultra stable. Il peut ainsi basculer de manière totalement transparente pour l’utilisateur entre la connexion mobile ou Wi-Fi quand les deux sont disponibles.

Plus vite, plus fort, mieux chargé

L’ensemble peut compter sur une version améliorée du système de refroidissement GameCool 5 qui a été repensé et reconfiguré pour améliorer les performances. Cela est dû en partie à la séparation de la batterie de 6 000 mAh en deux cellules de 3000 mAh, ce qui a permis de positionner le SoC Snapdragon au centre et de répartir les éléments autour pour mieux aider à la dissipation de la chaleur du processeur vers les bords et les coins. La chaleur s’en trouve répartie de manière plus uniforme dans l’appareil.

Pour renforcer la batterie, Asus a cette fois ajouté un adaptateur HyperCharge de 65W qui permet de récupérer 100 % d’autonomie en moins d’une heure. Et comme sur le ROG Phone 3, tous les réglages pour optimiser l’utilisation et la gestion de la batterie sont présents (planification, limitation de charge, gestion de la puissance de charge, applications inactives, etc.). De quoi s’assurer de pouvoir jouer encore plus longtemps.

Le ventilateur AeroActive Cooler 5 a été remodelé pour mieux expulser l’air depuis le centre du téléphone, là où se trouve le processeur, et faire ainsi baisser la température de celui-ci de 10°. Mais il est devenu optionnel et ne se trouve plus dans la boîte du ROG Phone 5. Il peut être acheté comme un accessoire. S’il compte toujours son pied pour maintenir le téléphone droit en position paysage, il se voit désormais affubler de deux gâchettes pour ajouter des contrôles au dos du smartphone.

Des contrôles tactiles améliorés et plus polyvalents

Car jouer, c’est tout de même l’objectif principal de ce ROG Phone 5 et Asus a vivement renforcé ce point. On trouve toujours sur l’appareil le système de contrôles AirTrigger 5. Sur la tranche latérale haute, les boutons ultrasoniques — qui sont toujours configurables en demi-boutons — ont été repositionnés, dotés de davantage de possibilités (4 interactions possibles : toucher, glisser, pivoter, tirer vers soi), de réglages personnalisés, du mapping.

À cela s’ajoutent les contrôles de mouvement (droite, gauche, avant, arrière, mouvements brefs latéraux ou en avant, rotation, secousse). Au total, les différents ROG Phone 5 peuvent compter jusqu’à 10 commandes de mouvement différentes, entre les touches tactiles et boutons physiques, pour être à l’aise dans tous types de jeu mobile.

Armoury Crate, l’espace qui sert aux joueurs à peaufiner leur profil, ajuste leurs performances et celles de l’appareil en fonction de leurs besoins, même régler l’éclairage Aura du logo au dos et autres petites astuces gamer, est toujours présent. Il est même amélioré. Le gestionnaire de performances retrouve le mode X avec de multiples profils de système (paramètres de performances et outils de réglage) pour adapter le ROG Phone 5 à votre activité et booster les performances en jeu (CPU, GPU, taux de rafraîchissement, sensibilité du toucher, réseau…).

La bibliothèque de jeux propose toujours une série de titres compatibles avec l’écran 144 Hz, un accès direct à Google Stadia ou au Xbox Game Pass si vous êtes abonnés. Vous pourrez alors accéder directement à vos jeux, profiter de réglages personnaliser pour certains titres. Un mode esport fait son apparition, « taillé pour les tournois et le jeu équitable ». Il s’agit avant tout de fonctions désactivées pour éviter les touches accidentelles, de réglages pour la charge « par contournement » qui maintient le smartphone alimenté, sans qu’il ne chauffe à cause de la recharge.

L’audio toujours haut de gamme

Le ROG Phone compte toujours sur ses quatre micros répartis tout autour de l’appareil pour que le son soit toujours présent, quelle que soit la position de vos doigts. Les deux haut-parleurs stéréo sont positionnés de manière symétrique en haut et en bas lorsque l’on tient le smartphone à la verticale et le ROG Phone 5 prend en charge l’audio Hi-Res. À noter le retour de la prise jack sur la tranche inférieure du smartphone, à droite du port USB-C pour la recharge, avec la prise en charge des codecs ESS.

Pour l’audio et l’expérience immersive, ROG s’est de nouveau associé à Dirac qui propose des réglages peaufinés pour le jeu mobile à travers son système audio GameFX. L’appareil promet une excellente restitution des basses, une meilleure spatialisation du son pour offrir la meilleure immersion possible. L’app de réglages audio AudioWizard optimise le son en fonction des différents styles, paramètres de jeu, de vidéo ou musique. La compatibilité avec la technologie aptX Adaptive vient renforcer les possibilités en son et en connexion du smartphone gaming.

Passé entre les mains du laboratoire DxOMark pour tester ses qualités audio, le ROG Phone 5 s’en était alors sorti avec la mention « meilleur smartphone pour l’expérience audio dans toutes les situations. » Il a depuis été devancé par le Xiaomi Mi 10s.

L’appareil photo identique

Au dos, on trouve un triple capteur photo qui est le même module que celui de l’an passé avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 MP, un ultra grand-angle 125° de 13 MP et un capteur macro de 5 MP. Le tout est accompagné d’un flash LED, mais l’appareil photo ne dispose pas d’un stabilisateur optique. Asus explique avoir concentré ses efforts au niveau de la photo sur l’aspect logiciel. Avec le même bloc photo au dos, le ROG Phone 5 devrait cependant proposer de meilleurs clichés. À l’avant, on trouve une caméra selfie de 24 MP.

La seule nouveauté au dos concerne finalement le logo Asus qui s’illumine toujours selon vos goûts. Mais cette fois, il bénéficie d’une amélioration qualitative avec l’arrivée de la technologie Dot Matrix qui lui permet d’avoir davantage de zones d’éclairage (grâce au chamboulement interne des composants et le changement de batterie)

Deux versions améliorées

Pour la première fois, Asus ajoute deux déclinaisons à sa famille de smartphones gaming. Il ne s’agit pas simplement de configurations différentes, mais bien de produits à l’esprit différent. Pour faire baisser le prix du ROG Phone 5 par rapport au ROG Phone 3 (il démarre désormais à 799 euros contre 999 euros l’an dernier), Asus a décidé d’ôter le ventilateur AeroActive Cooler 5 de son désormais modèle d’entrée de gamme. Une façon de le rendre aussi plus accessible au plus grand nombre tout en ôtant un accessoire qui ne trouvait pas grâce auprès de la majorité des utilisateurs, reconnaît-on au sein du fabricant asiatique.

Mais pour les joueurs les plus avancés et exigeants, Asus a donc décidé de sortir de sa besace deux versions supplémentaires plus ambitieuses. À commencer par le ROG Phone 5 Pro. Sur la feuille, il affiche les mêmes prétentions que le modèle de base et le même design. Il compte néanmoins quelques différences de taille : la présence de l’AeroActive Cooler5 ; plus de RAM (16 Go) et de stockage (512 Go) ; des contrôles tactiles supplémentaires au dos (du type déclenchement de touches L2/R2) ; l’écran ROG Vision au dos.

Ce dernier est un écran couleur PMOLED qui va permettre d’afficher bien plus que le logo ROG coloré avec l’aide du logiciel Aura Sync. Vous pourrez personnaliser au maximum l’affichage couleur, ajouter des animations vidéo, du texte, des images, etc.. Une technologie d’affichage qui n’est pas sans rappeler le PC Asus ROG Zephyrus G14 qui était doté d’un écran LED personnalisable au dos du châssis.

La version ROG Phone 5 Ultimate arrive avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage // Source : Asus Le coffret fan du ROG Phone 5 Ultimate

ROG ne voulait pas concevoir sa nouvelle gamme de smartphones sans une pensée pour sa forte communauté présente à travers le monde. Le ROG Phone 5 Ultimate leur est dédié. Cet appareil haut de gamme est une déclinaison inattendue du ROG Phone 5 Pro dont il reprend les principales caractéristiques, sur la base du ROG Phone 5 pour l’écran, la puissance et les fonctions. Tout de blanc et noir vêtu, il pousse même la simplicité jusqu’à son écran ROG Vision au dos qui n’est que monochrome. Il a les mêmes attributs que l’écran dorsal du ROG Phone 5 Pro, mais ici point d’animation en couleurs. L’écran matriciel arrière, une innovation inédite, n’affiche que du noir et blanc.

Disponible en édition limitée seulement, le ROG Phone 5 Ultimate arrive aussi avec deux atouts : il embarque 18 Go de RAM, le total le plus élevé au monde avec le Nubia RedMagic 6, et il sera vendu avec un pack spécial pour les fans de la marque avec différents goodies.

Les accessoires

Comme à chaque édition, le ROG Phone n’arrive pas seul. Une nouvelle collection d’accessoires pour gamers est proposée en option. On trouve ainsi les manettes ROG Kunai 3 pour jouer sur son ROG Phone 5 en format manette, ou bien en le glissant dans une coque (format ROG Phone 5) sur laquelle viennent se fixer latéralement les portions de la manette. La Kunai 3 et même la Kunai Gamepad II des smartphones précédents restent compatibles en Bluetooth en version manette.

Le ROG Clip permet de fixer le smartphone au-dessus d’une manette Xbox, PlayStation ou Stadia (adaptateurs différents dans la boîte). ROG propose de nouveau un étui spécial éclairage Aura. Un ROG Professional Dock pour tenir le smartphone et être dans de meilleures conditions de jeu sera également proposé.

Le gamepad Kunai 3 pour le ROG Phone 5 // Source : Asus ROG Clip

Aucun prix ni aucune date de disponibilité des accessoires n’ont été donnés. Ils devraient cependant arriver sur le store Asus courant avril. En parallèle, Asus a également relancé sa gamme de casques et écouteurs avec trois nouveaux produits.

Prix et disponibilité des ROG Phone 5

La gamme ROG Phone 5 sera égrainée au fil des prochains mois sur le site d’Asus, mais aussi sur le réseau de distributeurs habituel (Fnac-Darty, LDLC, Boulanger, France-Accessoires).

Le modèle ROG Phone 5 (coloris Phantom Black ou Storm White) avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendu 999 euros à compter du 29 mars.

La version 12 Go de RAM/256 Go de stockage est à 899 euros et disponible mi-avril.

La version 8 Go de RAM/128 Go de stockage à 799 euros arrivera en boutique fin avril.

Le ventilateur AeroCooler 5 sera vendu en option à 59 euros sur l’eshop d’Asus.

Quant au ROG Phone 5 Pro (Phantom Black) en 16 Go de RAM/512 Go de stockage, il arrive début avril à 1199 euros.

Le ROG Phone 5 Ultimate (blanc mat) en édition limitée avec le coffret fan sera disponible en mai exclusivement sur l’eshop d’Asus à 1299 euros.