Les Google Pixel 6 et 6 Pro ne seront pas disponibles partout

Les Pixel 6 et 6 Pro devraient être disponibles dans les 8 mêmes pays que le Pixel 5. Et la France ne manquera pas à l'appel.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont montré leurs premiers atours ce lundi 2 août. On connaît désormais leur processeur et leur design. Google semble décidé à proposer des smartphones premium (et le prix qui va avec), avec un SoC maison, la puce Tensor, beaucoup d’ambitions sur la partie photo et sur l’IA. On peut même déjà détailler les premières différences entre les deux modèles.

Google a prévu de les présenter officiellement à partir de cet automne et, si le calendrier reste assez flou, on peut s’attendre à une date fin septembre (le 30 pour être plus exact à en croire les indices disséminés).

Les mêmes pays que pour le Pixel 5

Côté disponibilité, on peut avoir un bon premier faisceaux d’indices en s’en référant aux pages de stores qui viennent d’être mises en ligne pour le Pixel 6. Le site XDA developers a épluché les différents stores et pense que le smartphone de Google devrait sortir dans 8 pays en se basant sur les pages actives. Les voici :

Allemagne

Australie

Canada

États-Unis

France

Irlande

Japon

Royaume-Uni

Taïwan

Cette liste, même si elle n’a rien d’officiel, paraît tout à fait plausible, étant donné qu’il s’agit déjà des 8 pays où l’on peut trouver le Pixel 5. Google ne serait donc pas encore intéressé par certains marchés émergents, comme le marché indien par exemple.

Dans la série de 13 tweets qui les a présentés au monde pour la première fois, la firme de Mountain View a distillé un conseil pour reconnaître ses deux modèles. Le modèle Pro a un tout petit peu plus d’espace au-dessus de ses modules photo.