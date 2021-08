Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro : quelles différences entre les deux smartphones Android

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont officiels. On peut d'ores et déjà les comparer d'un point de vue technique.

Google vient d’annoncer officiellement les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Enfin, pas « officiellement » dans le sens où cette annonce a été réalisée sur Twitter en plein milieu de l’été, après de nombreux leaks à leur sujet. Nous en saurons un peu plus cet automne, néanmoins les caractéristiques principales ont été communiquées.

Des différences notables sur l’écran et les caméras

Il y aura donc deux smartphones : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ils ne se distinguent pas des caractéristiques techniques différentes et quelques différences esthétiques. Premièrement, ils ont des écrans de tailles différentes : 6,4 pouces contre 6,7 pouces. Ce sont deux grands écrans OLED qui ont également une définition différente et un taux de rafraîchissement maximal différent comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous.

Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro Taille écran 6,4 pouces parfaitement plat 6,7 pouces avec des bords incurvés Technologie de l'écran OLED OLED Définition de l'écran Full HD+ QHD+ Taux de rafraîchissement maximal 90 Hz 120 Hz SoC Google Tensor avec puce Titan M2 Google Tensor avec puce Titan M2 Caméras arrières Grand-angle

Ultra grand-angle Grand-angle

Ultra grand-angle

Télé-objectif zoom x4

Ces écrans sont différents également par leur apparence : celui du Pixel 6 est parfaitement plat tandis que celui du Pixel 6 Pro possède des bords arrondis / incurvés. C’est un type d’écran que l’on a l’habitude de voir chez Samsung ou encore Oppo. La caméra avant est logée dans un petit trou central sur le haut de l’écran.

Le 6 Pro dispose de trois caméras à l’arrière : un nouveau capteur principal avec objectif grand-angle, un ultra-large et un téléobjectif à zoom optique 4X. Google ne partage pas les détails techniques de l’appareil photo au-delà de dire que le capteur grand-angle principal absorbe 150 % de lumière en plus. Sur le Pixel 6 normal, ce sont les mêmes caméras, mais on perd le zoom optique x4. Comme vous pouvez le voir, les caméras logent dans une énorme barre noire.

Les deux smartphones seront équipés de la nouvelle puce ARM Google Tensor, un SoC maison qui comprend également la puce de sécurité Titan M2 liée au capteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale. C’est une bonne nouvelle, car ces deux smartphones auront donc des performances similaires, ce qui rejoint la stratégie de Samsung ou encore d’Apple.

Des coloris qui diffèrent

Enfin, dernière différence importante : le Pixel 6 Pro est disponible en trois coloris fixes.

Tandis que le Pixel 6 est disponible en coloris noir ainsi que deux coloris bi-colore.

Pour le moment, il nous manque encore les prix et la disponibilité officielle… mais Google a gardé quelques informations à communiquer cet automne pour le lancement officiel des deux smartphones. Il faudra s’attendre à un prix supérieur à 1000 euros, au moins pour la version Pro.