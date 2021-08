Google Pixel 6 : il aurait tout d’un Samsung Galaxy déguisé d’après les fichiers d’Android 12 beta 4

Google déploie la beta 4 d'Android 12. Elle comporte quelques indications sur les travaux en cours de la firme.

Le déploiement de la beta 4 d’Android 12 n’est pas surprenant. C’était l’événement attendu du mois d’août, mais à ce stade du développement, les mises à jour ne comportent plus de nouveautés. Ici, il s’agit d’une mise à jour de stabilité.

Il est possible de la télécharger et l’installer sur les smartphones Pixel de Google.

Le plus intéressant se cache dans des fichiers déchiffrés par le site XDA, concernant les futurs projets de Google.

La nouvelle version de l’application Google Camera comporte en effet des indications que le capteur grand angle principal du Google Pixel 6 serait un Samsung GN1. La chaîne de caractère suivante a été découverte : « gn1_wide_p21 ».

Ce n’est pas le seul composant Samsung que l’on retrouverait dans ce Pixel 6, puisque le modem du téléphone aurait comme référence « g5123b ». D’après cstark27 sur Twitter, il s’agit d’une référence directe à un nouveau modem 5G de Samsung. Le dernier en date étant le « g5123A ».

Oriole, Raven, Passport, "Slider" are 4 out of 5 devices that have a modem referenced as "g5123b". The most recent Samsung Exynos ("shannon") modem is 5123A. Can't confirm the last one right now.

— cstark27 (@Cstark_27) August 11, 2021