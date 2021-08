Google Chrome va bientôt permettre de restaurer des groupes d’onglets

Google travaille sur un nouvelle fonctionnalité pour Chrome. Elle permettra de sauvegarder en deux clics un groupe d'onglets préalablement créé pour continuer d'en profiter après fermeture du navigateur.

Disponibles sur Chrome depuis déjà un moment, les groupes d’onglets permettent, comme leur nom l’indique, de regrouper plusieurs onglets dans une sorte de dossier auquel on peut ajouter un nom, ou encore un code couleur. Ce regroupement peut aussi être réduit ou au contraire agrandi en fonction des besoins, et ce en quelques clics.

Appréciée des utilisateurs de Chrome, cette fonction s’avère redoutablement efficace pour organiser de nombreux onglets dans le cadre d’une utilisation poussée du navigateur, mais elle avait jusqu’à présent une faiblesse : les groupes d’onglets sont automatiquement supprimés à la fermeture de Chrome, forçant l’utilisateur à tout rassembler de zéro à chaque redémarrage. Un exercice qui peut vite s’avérer frustrant et fastidieux lorsqu’on s’y livre au quotidien.

On apprend aujourd’hui que Google en a conscience et travaille sur une solution : la sauvegarde de ces groupes d’onglets. Google Chrome proposera ainsi prochainement une option permettant en deux clics d’enregistrer un groupe d’onglet sur le navigateur pour qu’il continue d’être accessible au prochain démarrage. La chose se fera au travers d’un bouton « Enregistrer le groupe », à activer depuis le menu déroulant de chaque groupe d’onglets. « L’enregistrement des groupes d’onglets permet aux utilisateurs d’enregistrer et de récupérer les groupes d’onglets », décrit sobrement Google.

Précisons toutefois que les groupes d’onglets ne sont pas enregistrés sous leur forme initiale, mais apparaissent pour l’instant seulement sous la forme d’un dossier intégré dans la barre de signets. Il s’agit néanmoins d’un premier pas dans la bonne direction. Notons enfin que cette nouveauté est pour l’instant réservée à Chrome Canary. Elle devrait quoi qu’il en soit arriver prochainement chez l’ensemble des utilisateurs au travers d’une mise à jour de Google Chrome (en version de bureau) pour Windows, macOS, Linux et ChromeOS.

In the future, by enabling the toggle, the Tab group will be automatically saved in the bookmarks bar, and by disabling it, the group will be removed from the bar, Google developers have uploaded some images about this to the page that tracks the bugs:https://t.co/6i7wjb4ePT pic.twitter.com/vgElRHPBqX

— Leopeva64 (@Leopeva64) August 21, 2021