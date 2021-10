Les nouvelles Google Nest Cam et Doorbell ne fonctionnent pas avec Chromecast et Android TV

Nest a récemment sorti une caméra et une sonnette connectées, fonctionnant toutes deux sur batterie et supposément mieux intégrées dans l'écosystème Google. À l'usage, il s'avère qu'elles ne peuvent pas diffuser le flux vidéo en direct sur un Chromecast ou un terminal Android TV.

Depuis son rachat de Nest, Google intègre petit à petit la marque à son propre écosystème pour en faire une référence de la maison connectée. C’est ainsi que les nouveaux écrans et enceintes connectés de la firme sont dorénavant vendus sous cette marque. Nest continue également de concevoir des caméras et des sonnettes, qui s’intègrent désormais à l’écosystème Google, notamment en fonctionnant directement depuis l’application Google Home et non plus celle de Nest.

En revanche, cette intégration semble ne pas avoir été poussée jusqu’au bout, puisque les nouveaux produits Nest ne sont pas compatibles avec les Chromecast et Android TV.

Une incompatibilité entre produits de la même marque

Bien qu’ils soient tous des produits Google et qu’ils fonctionnent via la même application, les Nest Doorbell et Nest Cam de dernière génération fonctionnant sur batterie ne sont pas capables de diffuser une image en direct sur un Chromecast ou téléviseur avec Android TV intégré. Ceci est d’autant plus surprenant, sachant que les anciennes générations de ces produits permettaient de le faire sans encombre. Nos confrères de 9to5Google ont pu confirmer avec Google qu’il ne s’agit pas d’un bug à proprement parler, mais bien d’une incompatibilité avérée.

Une mise à jour arrivera

Google a cependant confirmé que ses équipes planchent sur un correctif, qui rendra ainsi les Nest Cam et Doorbell sans fil compatibles avec le streaming sur Chromecast et Android TV, sans préciser de date. En attendant l’arrivée de cette mise à jour, sachez que les deux produits restent compatibles avec les écrans connectés, comme le Nest Hub.