iPhone 13 Pro et Pixel 6 Pro : dans les tests de vitesse, le smartphone de Google est surprenant

Google a lancé ses premiers smartphones Android équipés d'une puce maison, le SoC Tensor. Google rejoint donc Apple, Samsung mais aussi Huawei. Justement, comment se débrouille la puce Google Tensor face à ses concurrents ? Dans les benchmarks synthétiques, ce n'est pas la meilleure, mais elle peut être très surprenante par ailleurs.

Les tests de vitesse sont intéressants à analyser. Cela consiste à lancer successivement une série d’applications pour comparer les vitesses de chargement de deux smartphones. Ce test permet d’évaluer le comportement du SoC, et plus précisément du CPU, et de la mémoire vive. Il y a également quelques subtilités dans la façon dont l’OS va gérer les applications en tâche de fond pour optimiser l’utilisation de la mémoire vive.

Avec la sortie récente de l’iPhone 13 Pro et plus récemment du Google Pixel 6 Pro, deux nouveaux SoC ARM ont été introduits sur le marché. D’un côté, l’Apple A15 Bionic, de l’autre, le Google Tensor.

Le Google Tensor n’est pas bon dans les benchmarks synthétiques

Quand on regarde les benchmarks synthétiques, Apple réussit à se placer devant tous ses concurrents, y compris le Snapdragon 888 que l’on a dans le Galaxy S21 Ultra par exemple. Ce n’est pas surprenant, Apple a une longueur d’avance avec sa puce maison ARM. Google, de son côté, a introduit une toute nouvelle puce maison nommée Tensor. Cette puce n’a pas un CPU plus puissant que le Snapdragon 888, il est même théoriquement moins puissant.

Google Tensor Qualcomm Snapdragon 888 2x Cortex-X1 @ 2,8 GHz 1x Cortex-X1 @ 2,8 GHz 2x Cortex-A76 @ 2,25 GHz 3x Cortex-A78 @ 2,4 GHz 4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz 4x Cortex-A55 @ 1,8 GHz

Ce qui donne, logiquement, des résultats moins bons dans les benchmarks synthétiques, comme celui de Geekbench 5. Le Pixel 6 Pro se débrouille mieux que les smartphones équipés d’un Snapdragon 888 en single-core, mais moins bien en multi-core. Tandis que la comparaison avec l’A15 Bionic de l’iPhone 13 ne tient pas, Apple est loin devant. On pourrait même s’amuser à comparer le Google Tensor à l’Apple A13 des iPhone XS. Rappelez-vous que l’iPhone XS a été annoncé en 2019…

Dans les tests de vitesse, Google s’en sort bien

Passons aux tests de vitesse qui ont des exigences bien différentes des benchmarks synthétiques. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il s’avère que le Pixel 6 Pro est assez surprenant. Comme vous pouvez le voir dans la capture plus bas, l’iPhone 13 Pro a fait mieux d’environ 5 secondes dans le protocole mis en place qui consistait à ouvrir successivement des applications et des jeux. L’écart n’est pas énorme, mais il reste significatif.

Quand on regarde en détail, on remarque que le Google Tensor a chargé initialement les applications plus rapidement que l’A15 Bionic. L’iPhone est repassé devant sur les applications gourmandes en ressources.

Le Google Tensor a ouvert plus rapidement des applications basiques comme Amazon, Facebook, Word, Excel ou encore l’appareil photo. Sur les jeux et apps plus gourmands, c’est l’iPhone qui est en tête. Néanmoins, ce sont des résultats très encourageants pour Google qui montrent que les résultats des benchmarks synthétiques ne doivent pas être uniquement les seules données de comparaison. Cela signifie aussi que les Pixel 6 sont presque aussi rapides que l’iPhone 13 en utilisation réelle.