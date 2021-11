Sur Android, l’app Google ne veut plus vous lâcher d’une semelle avec ce nouveau bouton

Google travaillerait sur l'intégration d'une bulle flottante sur nos appareils Android : cet ajout comporterait deux boutons, l’un pour la recherche textuelle sur le moteur de recherche, l’autre pour la saisie vocale, mais sans Assistant.

Google jouit aujourd’hui de plusieurs monopoles : Android est un exemple parmi tant d’autres, lui qui domine l’échiquier des systèmes d’exploitation mobiles. Forcément, Android est accompagné d’une galaxie de services appartenant à la firme de Mountain View, de Téléphone à Agenda en passant par Google et Chrome, pour ne citer qu’eux.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe américain n’hésite pas à les mettre en avant pour améliorer leur visibilité et pousser les utilisateurs à les utiliser. C’est en tout cas ce que l’on peut sous-entendre au regard des dernières trouvailles de 9to5Google, qui a fouillé dans la dernière bêta (12,44) de l’application Google.

Un nouveau petit compagnon

Le média y a découvert l’ajout d’une fonction qui devrait faire son apparition dans un avenir relativement proche. L’idée est simple : faire apparaître une bulle oblongue qui permettrait alors d’accéder à une recherche textuelle sur Google ou à une saison vocale. Attention : la saisie vocale ne ferait pas appel à Google Assistant.

Cette petite pilule flottante pourrait être placée de part et d’autre de l’écran, selon vos préférences. Mais surtout, elle n’a pas uniquement vocation à s’inviter sur votre interface d’accueil : elle vous accompagnera également tout au long de votre expérience en se superposant par exemple sur vos pages internet.

Pour les plus sceptiques, ne vous faites pas de mouron : cette option est justement une option. Google vous invitera donc à la conserver ou la supprimer au moment de son déploiement global et officiel. Pour les plus curieux, ce sera juste l’occasion de l’essayer. Si vous n’êtes pas convaincu, vous pouvez lui dire adieu.

Pour aller plus loin

Il y a 14 ans, Google présentait Android : retour sur sa préhistoire

Si cette nouveauté ne révolutionnera pas l’expérience utilisateur, force est de constater que Google force la mise en avant de ses services d’une manière plus ou moins subtile. Fort heureusement, ses idées ne sont pas imposées et peuvent être désactivées à tout moment par une personne.

Plusieurs petites offensives

Il n’empêche, la firme californienne multiplie les petites offensives de ce genre pour naturellement intégrer ses plateformes à notre quotidien. Le cas de Google Photos illustre notamment cette philosophie : la société expérimente en effet un nouveau module « Google Photos », intégré sur la page d’un nouvel onglet Chrome et difficile à rater si vous l’activez.

Dans ce cas, Google s’appuie sur son moteur de recherche pour promouvoir son service de stockage de photos.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.