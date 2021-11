Google Photos : retrouver ses captures va bientôt être plus facile

Google Photos devrait ajouter prochainement un raccourci pour retrouver ses captures d'écran plus simplement.

Pour le moment, retrouver ses captures d’écran prises sur un smartphone Android via Google Photos peut se montrer un peu compliqué. Il faut se rendre tout en bas de l’interface, tapoter sur bibliothèque puis trouver le dossier captures d’écran. Pas très pratique.

Cela devrait changer, à en croire un article de XDA Developers, qui cite le groupe Telegram Google News. On y apprend que le carrousel situé en haut de l’interface lorsqu’on ouvre l’application devrait changer. En lieu et place des souvenirs actuellement affichés et clichés récents, Google Photos devrait présenter une bannière dédiée aux captures d’écran. En plus de voir le nombre de captures d’écran récentes, le raccourci vous montrera les dernières captures prises.

Mise à jour côté serveur

Il semblerait qu’il s’agisse d’une mise à jour côté serveur qui serait actuellement déployée par Google, puisque les utilisateurs qui ont repéré la nouveauté utilisaient tous la version actuelle de Google Photos (à savoir la 5.66.0.406885096).

Nous avons essayé nous-mêmes de prendre quelques captures d’écran pour activer cette bannière, sans succès.

