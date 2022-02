Fin des Pixel 5 et 4a : Google ne vend plus de smartphone abordable

Google a décidé de mettre en avant ses derniers modèles de smartphones, les Pixel 6 et Pixel Pro. Les Pixel 5 et Pixel 4a sont donc désormais indisponibles sur la boutique officielle de la firme.

La fin des Pixel 5 et des Pixel 4a ? Google a, semble-t-il, mis un coup d’arrêt à ces smartphones de l’année 2020. Le site 9to5 Google a remarqué que le Pixel 4a avait été définitivement retiré du Google Store aux États-Unis hier. Il était déjà hors-stock depuis des mois.

Google dit adieu aux Pixel 4a et 5

Sur le Google Store français, le Pixel 4a est effectivement indiqué comme étant « désormais indisponible », tout comme le Pixel 5, sorti à la même période, en octobre 2020. Le Pixel 5 était pourtant toujours vendu il y a à peine quelques mois.

Sur la boutique officielle de Google, la gamme de smartphones proposée est à présent particulièrement restreinte : il est uniquement possible d’acheter un Pixel 6 ou un Pixel 6 Pro. Autant dire que le choix est réduit, surtout qu’il n’existe donc plus d’option abordable. En effet, le Pixel 5a 5G n’est pas vendu en France : il est seulement disponible sur les stores américains et japonais, respectivement à 449 dollars et 51 700 yens (soit environ 400 euros).

Le Pixel 4a aura marqué le marché durablement en proposant une alternative aux smartphones milieu de gamme classique, à un prix très bas — 349 euros en France. Il était doté d’un bel écran OLED de 5,8 pouces, un format compact que Google a totalement abandonné depuis, et qui ne semble pas être au programme pour le Pixel 6a. Le 4a était propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 730G couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Google Store aura donc vendu les Pixel 4a et 5 pendant seulement un peu plus d’un an, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et dans plusieurs pays asiatiques.

Toutes les têtes se tournent dorénavant vers le Pixel 6a, itération plus abordable de la nouvelle gamme de Pixel qui pourrait bien être lancée au printemps. Ce dernier reprendrait notamment le design du Pixel 6 et devrait posséder une puce Google Tensor. Reste cependant à savoir si Google commercialisera ce nouveau modèle en Europe… rien n’est moins sûr, le Pixel 5a n’ayant jamais été proposé en France.

