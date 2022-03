Google Pixel 7 Pro : de nouveaux rendus suggèrent un bloc photo un peu différent

Une vidéo publiée par Technizo Concept sur le site Let's Go Digital permet de mieux se figurer ce à quoi pourrait ressembler le Pixel 7 Pro. Pas de grands chambardements en vue, mais de petits ajustements probables.

En dépit des nombreux bugs qui les ont accablés à leur lancement, le Pixel 6 et sa version Pro seraient un carton à l’échelle des ventes de smartphones de Google. Si on attend encore des nouvelles d’un probable Pixel 6a, c’est la série des Pixel 7 qui fait parler d’elle ces derniers jours, et en particulier sa version Pro.

Une première version possible de l’appareil a été dévoilée par OnLeaks où l’on apercevait un module photo comportant une triple configuration grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif périscopique.

Nouveaux rendus en vidéo

Une nouvelle vidéo publiée par Technizo Concept sur le site Let’s Go Digital permet de se figurer à nouveau ce à quoi pourrait ressembler le prochain téléphone haut de gamme de Google.

Ce coup-ci, les rendus semblent reprendre dans les grandes lignes ce qu’annonçait déjà OnLeaks, à savoir un bloc avec une première bulle en forme de gélule accueillant potentiellement un grand angle et un ultra grand angle et une deuxième bulle, ronde cette fois-ci, pour le téléobjectif. Côté configuration photo toutefois, on est encore dans l’inconnu.

Rendu du Google Pixel 7 Pro par Technizo Concept pour Let’s Go Digital. // Source : Let’s Go Digital Rendu du Google Pixel 7 Pro par Technizo Concept pour Let’s Go Digital. // Source : Let’s Go Digital

Le site reprend également le reste des prédictions en tablant sur une taille d’écran Oled de 6,7 ou 6,8 pouces. Il pourrait être protégé par du Gorilla Glass Victus Plus, à l’instar du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Des petits changements probables

Pour le reste, ce modèle ressemblerait beaucoup à ce qu’on connait déjà avec le Pixel 6 Pro. Les boutons ne changeraient pas de place, le design général, avec son bloc photo très assumé ne bougerait pas. On peut toutefois s’attendre à des changements sur la fiche technique. Le plus évident serait une deuxième version du SoC conçu par Google, qui pourrait s’appeler Google Tensor Core 2.

Un autre changement bienvenu pourrait être une vitesse de charge légèrement améliorée, maintenant que Samsung a passé le cap des 45 W.

Quant aux disponibilités du Pixel 7 Pro et du Pixel 7, difficile de s’avancer pour l’heure, même s’ils pourraient potentiellement être lancés aux alentours du mois d’octobre 2022, si on se base sur le lancement des Pixel 6 qui avait eu lieu en octobre 2021.

