Comme Apple, Google lancerait une puce maison chaque année pour ses Pixel

Google serait déjà à l’œuvre sur une nouvelle puce maison dédiée aux futurs Pixel 7. On dispose déjà de quelques informations préliminaires à son sujet…

Avec son SoC Tensor, Google a goûté aux joies de concevoir et lancer une puce maison… et en a vu les bienfaits pour ses récents Pixels 6. On apprend donc sans grande surprise que la firme serait déjà en train de préparer un SoC de nouvelle génération, conçu à nouveau en interne, pour équiper cette fois les futurs Pixel 7, attendus l’année prochaine.

En farfouillant dans le code des applications incluses sur les actuels Pixel 6, les équipes de 9to5Google ont découvert des références à un nouveau produit lié à la gamme Pixel, désigné par le nom de code « Cloudripper ». Ce dernier ne désignerait pas les Pixel 7 ou 7 Pro (s’ils se nomment vraiment ainsi), mais renverrait plutôt à « une carte de base ou une carte de développement ayant du matériel en commun avec les deux téléphones », estime le site spécialisé.

Une seconde génération de Google Tensor en chantier ?

Par le passé, Google avait déjà utilisé un nom de code semblable (« Slider ») pour désigner du matériel relatif aux Pixel 6 et 6 Pro. Il ne serait donc pas surprenant que la firme adopte le même schéma pour ses prochains smartphones.

En l’occurrence, « Cloudripper » serait bel et bien lié à une nouvelle puce Tensor désignée pour l’instant par le numéro de modèle « GS201 ». Pour rappel, le SoC Google Tensor des Pixel 6 est pour sa part nommé « GS101 ». Comme Apple avec les puces AXX Bionic des iPhone, Google pourrait donc lancer un nouveau processeur Tensor chaque année pour accompagner ses nouveaux smartphones Pixels. On ignore par contre, dans l’immédiat, quelles nouveautés techniques et améliorations matérielles nous pourrions trouver sur ce prochain SoC Google Tensor.

Nous devrions toutefois en savoir plus dans les prochains mois, au grès des fuites qui ne manqueront pas de nous renseigner progressivement sur les Pixels 7 et leurs composants.